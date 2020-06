Com reiniciar el cos

La manera de descansar, però, és important; l'hauries de planificar tan bé com l'entrenament. Segons Ryan Flaherty, director de rendiment de Nike, la millor manera de preparar-te per tornar a començar és descansar durant una setmana. Durant aquest temps, redueix l'exercici i centra't en activitats que ajudin el cos a recuperar-se després de l'esforç que has fet. Aquesta setmana de descans no afectarà negativament el teu progrés, sinó que et permetrà recuperar-te i t'ajudarà a estar a punt per donar-ho tot durant el teu proper programa d'entrenament. T'ensenyem com pots fer-ho.