Què són els suplements preentrenament? Valen la pena?

Si busques treure el màxim profit dels entrenaments, potser has provat de prendre suplements abans d'entrenar, o sents curiositat per fer-ho. Però què són i què fan?

No hi ha una definició formal de suplement preentrenament, explica Dana Angelo White, titular d'un màster de ciències, dietista certificada i preparadora física certificada de Dana White Nutrition. "Els termes "suplement preentrenament" s'han convertit en uns termes populars per descriure els suplements dietètics que es publiciten com a beneficiosos per millorar el rendiment durant l'exercici", diu, i afegeix que també s'hi associen altres característiques, com ara que incrementen els nivells d'energia, milloren la circulació i augmenten la concentració.

Els suplements preentrenament s'acostumen a vendre en pols per barrejar-los amb aigua (però també poden trobar-se en forma de begudes en llauna, batuts, càpsules i barretes), i poden contenir una combinació de substàncies que potencialment incrementen la resistència, com ara aminoàcids, creatina (un aminoàcid present de manera natural en les cèl·lules musculars), beta-alanina (un aminoàcid no essencial que produeix el fetge i que es troba de manera natural a la carn), cafeïna i precursors d'òxid nítric, afirma la doctora Sharon Gam, especialista certificada d'entrenament de força i condicionament i coach de salut certificada per l'American Council on Exercise.

"Tot i que tots aquests ingredients es poden comprar de manera separada, s'afirma que la combinació que ofereixen els suplements preentrenament té efectes més positius que els que podria tenir cada ingredient per separat", afegeix.

D'acord amb Gam, malgrat que aquests productes solen adreçar-se a entrenaments que exigeixen una gran resistència, les persones que practiquen exercici d'intensitat més moderada poden sentir que també necessiten una dosi extra d'energia per estar a punt per entrenar.

A més d'estimular el cos abans de l'exercici, hi ha altres beneficis associats, com ara l'increment de la potència muscular i del temps de reacció i la disminució del període de recuperació. Com passa amb tots els suplements, però, és important consultar el metge abans de prendre suplements preentrenament, sobretot perquè alguns dels ingredients poden tenir interacció amb medicaments amb prescripció mèdica o de venda lliure.