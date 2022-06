3 avantatges de beure cafè abans i després de l'entrenament

Si integres el cafè a la teva rutina d'exercici (per exemple, si has començat a prendre glops de cafè abans de córrer per veure si t'ajuda a augmentar la resistència), Vavrek recomana que consideris els possibles inconvenients que això et pot ocasionar, com ara nervis, nàusees, taquicàrdia, ansietat i interrupcions del son.

Com a mínim, pot fer que vagis més sovint al lavabo, indica Meyer-Jax, ja que el cafè sol ser diürètic i, tot i que no ho és tant com per perjudicar la hidratació general, pot ser molest haver d'interrompre l'entrenament per anar al lavabo més sovint.

Segons Vavrek, una altra cosa que cal tenir en compte és que la National Collegiate Athletic Association (NCAA) ha prohibit les dosis altres de cafeïna: una concentració urinària de 15 micrograms per mil·lilitre donaria positiu en un control antidopatge. Vavrek diu que això equival a beure entre sis i vuit tasses de cafè durant les tres hores prèvies a una competició. Pot semblar molt, però és fàcil arribar-hi si prens dues tasses de cafè i altres fonts de cafeïna, com ara suplements o begudes energètiques que en continguin.