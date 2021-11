Com pots incrementar la resistència amb un entrenament de supersèries

Aquesta mena de sèries consisteix a fer el mateix exercici en dues sèries consecutives. L'única diferència és que amb aquesta tècnica d'entrenament aniràs traient pes. Segurament et sonarà la frase "as many reps as possible" (tantes repeticions com puguis o AMRAP) o l'entrenament fins a la fallida muscular. Doncs aquest és un mètode similar.



Quan arribes a la fatiga en la primera sèrie, treus pes de la càrrega per continuar entrenant-te durant més temps. És una forma genial per incrementar la resistència.



Pel que fa a les supersèries per guanyar massa muscular, es podria considerar que les sèries descendents són les més populars. Diuen que es van esmentar per primer cop en una revista de culturisme dels anys 1940 anomenada Body Culture.



Un estudi publicat el 2018 a Journal of Sports Medicine and Physical Fitness va analitzar l'eficàcia de les sèries descendents per desenvolupar els músculs. Els participants es van dividir en dos grups: un que havia de fer sèries descendents amb exercicis de tríceps i un altre que havia de fer sèries convencionals.



Després de sis setmanes, tots dos grups van augmentar el volum i la força dels tríceps. El grup de les sèries descendents va aconseguir resultats lleugerament millors, però no va ser una diferència estadísticament significativa. Així i tot, el benefici sí que és significatiu si tenim en compte que els entrenaments amb sèries descendents impliquen emprar menys temps.