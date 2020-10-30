L'entorn t'afecta a l'hora de menjar

Com t'afecta l'entorn a l'hora de menjar
Consells
amb Nike Training
On menjar: per què l'entorn és important i com adequar-lo.
Pensa en l'última vegada que vas excedir-te amb les teves decisions alimentàries. On t'havies assegut? Quin plat o bol feies servir? Quina música sonava? Qui t'acompanyava? Les respostes són importants.
"El nostre entorn afecta les nostres decisions molt més del que ens pensem: és un factor subtil", explica Krista Scott-Dixon, directora curricular de Precision Nutrition i educadora de nutrició amb gairebé 20 anys d'experiència. "Sovint pensem que prenem males decisions perquè ens falta força de voluntat. Però, en realitat, l'entorn immediat afecta dràsticament el nostre potencial d'èxit".
"El nostre entorn afecta les nostres decisions molt més del que ens pensem: és un factor subtil".
Krista Scott-Dixon, Precision Nutrition
Quan Scott-Dixon parla d'entorn, probablement t'imagines un lloc físic. I aquest és un factor molt important: la ubicació exacta (cuina, oficina, cotxe, etc.) i les seves condicions influeixen en com i què mengem. Però la ciència demostra que hi ha altres petits detalls crucials sobre l'entorn que afecten la nostra dieta, i tots són importants a l'hora de menjar de forma saludable.
Comença per la ubicació.
Una cuina desordenada i plena de coses et pot portar a prendre decisions menys saludables i apressades, senzillament perquè no trobes amb facilitat el que necessites per menjar sa, segons explica Scott-Dixon. "Mai no faràs un batut de verdures si has de remenar mitja cuina per trobar la liquadora", comenta.
Tenir un espai ordenat i sense distraccions és clau. Si menges mirant la tele, davant de l'ordinador de la feina o el telèfon, no gaudiràs el menjar ni notaràs la sensació de sacietat, segons indica un estudi publicat a la revista de nutrició Appetite. Així és més probable que continuïs picant durant el dia.
"Mai no faràs un batut de verdures si has de remenar mitja cuina per trobar la liquadora".
Krista Scott-Dixon, Precision Nutrition
El concepte és aplicable al que prens sobre la marxa. Si menges una barreta energètica mentre fas altres coses, tens més probabilitats de seguir menjant després. Això és degut a que el teu cervell no registra haver pres un àpat, segons diuen investigadors britànics que van estudiar el fenomen: aquesta insatisfacció fa que més tard vulguis menjar més.
La presentació és essencial.
La vaixella també t'afecta. Si bé els bols, plats i tasses grans tan a la moda són molt bonics, poden fer-te menjar inconscientment molt més del que faries de normal, segons indica una metaanàlisi de la Universitat de Cambridge de més de 60 estudis.
Tant és així, de fet, que els investigadors van descobrir que només de servir les racions en plats més petits, reduiríem el consum total de menjar fins a 218 calories al dia.
Investigacions anteriors van indicar que fins i tot el color de la vaixella ens influeix: si mengem arròs blanc en un plat blanc, no ens adonarem de quant n'ingerim. Si mengem el mateix en un plat més fosc, serem més conscients del que va desapareixent. La clau, segons els experts, és utilitzar plats que no siguin del mateix color que el menjar sempre que puguem. Conclusió: si prens aliments rics en nutrients de colors cridaners en plats blancs clàssics, sempre te'n sortiràs.
Fes cas als teus sentits.
L'entorn també inclou els nostres sentits. L'oïda, per exemple, juga un paper molt important. Sents la televisió de fons a la cuina? Poses música al màxim mentre prens un snack? Això pot fer que mengis cada vegada més aliments poc saludables, segons suggereix una investigació recent publicada al Journal of the Academy of Marketing Sciences.
Els autors de l'estudi expliquen que el soroll fort fa que augmenti la freqüència cardíaca i genera una resposta d'estrès. Això pot influir el nostre subconscient i fer que mengem més quantitat i més ràpid, així com triar menjars més alts en calories i greixos.
Amb qui menges?
Finalment, hi ha l'entorn social que construeixes: la gent amb qui menges i la raó per la qual mengeu junts. Estudis recents han demostrat que quan compartim un àpat amb persones que mengen més saludablement, estem més disposats a menjar més sa també. I també al contrari: menjar amb gent que s'excedeix amb els aliments i les begudes poc saludables ens fa seguir la seva tendència.
Ara per ara no hi ha gaire opció de triar amb qui mengem, i això també pot influir bastant en la dieta, explica Scott-Dixon. En resum, podem dir que per menjar de la manera més saludable possible, has de tenir en compte l'entorn.
"No hem de buscar l'entorn perfecte per a cada àpat, sinó un que millori progressivament".
Krista Scott-Dixon, Precision Nutrition
En resum podem dir que per menjar de la manera més saludable possible, has de tenir en compte l'entorn.
"En aquest punt és on veig una evolució. No hem de buscar l'entorn perfecte per a cada àpat, sinó un que millori progressivament", explica Scott-Dixon. Això es pot traduir en evitar menjar a l'espai de treball un dia més a la setmana. O bé, si per sopar tens el costum de mirar les xarxes socials, deixar de fer-ho una vegada a la setmana.
La qüestió és que no cal fer grans canvis a l'entorn per estar més present, sentir més tranquil·litat i estar preparat per prendre decisions dietètiques saludables. Comença a poc a poc. Neteja i ordena un espai agradable per menjar. Limita les distraccions. Tingues en compte com és la teva vaixella, el soroll ambient i la companyia. Aquests petits passos per condicionar l'entorn et donaran l'empenta positiva i constant que, amb el temps, et conduirà a grans resultats.
Fes-ne un hàbit: pensa en un canvi petit i positiu que pots fer al teu entorn, com ara seure a taula durant un àpat al dia com a mínim. Connecta aquesta nova conducta a un hàbit que ja tinguis, com mirar el mòbil per saber a quina hora comences a menjar. Així, quan ho facis, pensa "És hora de seure". Cada vegada que ho aconsegueixis, recorda't de celebrar-ho; així acabaràs incorporant la rutina.