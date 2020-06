L'entorn t'afecta a l'hora de menjar

En resum podem dir que per menjar de la manera més saludable possible, has de tenir en compte l'entorn.



"En aquest punt és on veig una evolució. No hem de buscar l'entorn perfecte per a cada àpat, sinó un que millori progressivament", explica Scott-Dixon. Això es pot traduir en evitar menjar a l'espai de treball un dia més a la setmana. O bé, si per sopar tens el costum de mirar les xarxes socials, deixar de fer-ho una vegada a la setmana.



La qüestió és que no cal fer grans canvis a l'entorn per estar més present, sentir més tranquil·litat i estar preparat per prendre decisions dietètiques saludables. Comença a poc a poc. Neteja i ordena un espai agradable per menjar. Limita les distraccions. Tingues en compte com és la teva vaixella, el soroll ambient i la companyia. Aquests petits passos per condicionar l'entorn et donaran l'empenta positiva i constant que, amb el temps, et conduirà a grans resultats.



Fes-ne un hàbit: pensa en un canvi petit i positiu que pots fer al teu entorn, com ara seure a taula durant un àpat al dia com a mínim. Connecta aquesta nova conducta a un hàbit que ja tinguis, com mirar el mòbil per saber a quina hora comences a menjar. Així, quan ho facis, pensa "És hora de seure". Cada vegada que ho aconsegueixis, recorda't de celebrar-ho; així acabaràs incorporant la rutina.