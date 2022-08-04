Pòdcast Trained: augmenta la mobilitat amb Kelly Starrett
Consells
Les lesions eviten que et converteixis en la teva millor versió? La perspectiva sobre el moviment d'aquest fisioterapeuta t'ajudarà a alleujar-te.
"Trained" és un pòdcast que explora les últimes novetats en fitnes integral.
Millorar el teu rendiment atlètic no consisteix només a entrenar-te amb més intensitat, aixecar més pes o córrer més ràpid. Segons Kelly Starrett, doctor en fisioteràpia, cal començar dominant el més elemental. En aquest episodi, l'entrenador de CrossFit i cofundador de The Ready State és el convidat de la presentadora Jaclyn Byrer, i ens explica com podem adquirir una bona base de fitnes potenciant al màxim el moviment i la mobilitat. A més, ens descriu les habilitats bàsiques que ens poden ajudar a prevenir lesions, que es fan servir de manera constant en tots els àmbits de l'esport i el fitnes, i també indica que tothom pot estar en forma, tant si va al gimnàs com si no.
"No es tracta de fer el màxim esforç, sinó de tenir unes bones habilitats i saber-les aprofitar en diferents aspectes".
Kelly Starrett
Doctor en Fisioteràpia, entrenador de CrossFit i cofundador de The Ready State
Tens alguna pregunta sobre actitud, moviment, nutrició, recuperació o son? Ens vols suggerir algun convidat o algun tema? Envia un correu electrònic a la Jaclyn a trained@nike.com i estudiarà la teva proposta.