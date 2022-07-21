La transició cap al futbol professional, segons Jaelin Howell

Podcast Trained: El futur del futbol amb Jaelin Howell
Consells
T'has preguntat mai com és progressar en l'àmbit del futbol als Estats Units? Descobreix-ho amb la migcampista de la lliga de futbol femení d'aquest país: Jaelin Howell.
"Trained" és un pòdcast que explora les últimes novetats en fitnes integral.
Com moltes persones, Jaelin Howell va començar a practicar esports fins i tot abans d'aprendre a llegir. Però, al contrari que la majoria de gent, ella ha aconseguit formar part de la selecció nacional femenina de futbol del seu país i del Racing Louisville FC. En aquest episodi, aquesta prometedora estrella s'uneix a Jaclyn Byrer per explicar-nos tots els detalls del seu recorregut professional. La Jaelin parla sobre els avantatges de néixer en una família d'esportistes, se sincera sobre les dificultats de practicar esports universitaris i explica tot el que s'ha hagut d'entrenar per passar d'un club a l'NCAA fins arribar a les lligues professionals. A més, comparteix el que ha après de les futbolistes que la van precedir, com és jugar amb les ídoles de la seva infància i quin tipus de llegat vol deixar.
"Crec que és molt importar inspirar les noves generacions i ser un model a seguir no només en l'àmbit del futbol, sinó com a persona"
Jaelin Howell
Atleta de Nike i migcampista del Racing Louisville FC
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