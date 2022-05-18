Com podem tenir una actitud d'agraïment i gratitud, segons Tunde Oyeneyin

Pòdcast Trained: Aposta per la gratitud amb Tunde Oyeneyin
Consells
Tunde Oyeneyin creu que no hi ha res impossible. Aquesta atleta de Nike, instructora de ciclisme, exmaquilladora i escriptora ens explica per què.
"Trained" és un podcast que explora l'últim en fitnes integral.
Tunde Oyeneyin s'ha anat guanyant la seva reputació com a icona del fitnes durant 36 anys. Segons aquesta entrenadora personal i instructora de ciclisme, tots els moments d'èxit que ha viscut no haurien estat possibles sense els moments dolents. En aquest episodi, Tunde ens parla sobre els alts i baixos de la seva vida personal i professional. Ens explica com la mort de la seva mare la va ajudar a convertir-se en la millor versió d'ella mateixa, per què les inseguretats són el motor del canvi i com les oportunitats que perdem ens poden guiar en la direcció correcta. La història de Tunde és de salvació, gratitud i consecució dels somnis.
"Quan puc permetre'm acceptar el desconeixement del futur, és quan progresso".
Tunde Oyeneyin
Atleta de Nike i instructora de ciclisme de sala
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