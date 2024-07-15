Nike llança Adapt BB, les sabatilles de bàsquet que es corden soles

Nike llança les Adapt BB, les sabatilles de bàsquet que es corden soles
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Les noves sabatilles s'adapten a la forma del peu en temps real per a una sensació òptima.
Publicació del contingut original: 15 de gener del 2019
Què has de saber:
- Quan et poses les Nike Adapt BB, un motor personalitzat i un tren d'engranatges detecten l'espai al voltant del peu i s'ajusten per aconseguir un ajust cenyit.
Durant un partit de bàsquet, els peus s'inflen i s'expandeixen. Pots passar de sentir que l'ajust de les sabatilles és ideal a notar que t'estreny. Aconseguir l'ajust ideal és difícil amb tantes variables. Per això, l'equip de disseny de Nike es va proposar crear una solució d'ajust que s'adaptés als peus dels atletes en temps real.
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El treball de perfeccionar l'ajust ha generat moltes plataformes innovadores al llarg de la història de Nike, com ara les dels models Huarache, Flywire i Flyknit. És possible que la tecnologia més important en l'evolució de l'ajust personalitzat fos la introducció el 2016 de les Nike HyperAdapt 1.0. Van ser les primeres sabatilles de rendiment multiús de la marca amb llaçada automàtica: un sistema que ajusta els cordons automàticament un cop te les poses.
Nike Adapt, que presentem amb les noves sabatilles de bàsquet Nike Adapt BB, és una solució d'ajust avançada que ofereix una plataforma per crear un ajust personalitzat. La combinació d'un innovador sistema de llaçada automàtica, una aplicació i microprogramari amb actualitzacions constants, ofereix un ajust òptim durant tot el partit.
"Vam triar el bàsquet primer per a la tecnologia Nike Adapt intencionadament per tot el que els atletes volen d'unes sabatilles", explica Eric Avar, vicepresident i director creatiu d'innovació de Nike.
"Durant un partit normal de bàsquet, els peus dels atletes canvien. Creiem que poder modificar l'ajust de les sabatilles ràpidament, afluixant els cordons per augmentar el flux sanguini i tornant a cenyir-los per seguir jugant, és un punt clau que millora l'experiència dels jugadors".
Com funcionen les sabatilles
Quan un jugador o jugadora fica els peus a les Nike Adapt BB, un motor personalitzat i un tren d'engranatges detecten l'espai que hi ha al voltant i s'ajusten per oferir una bona subjecció. Després, a mesura que l'atleta es mou, la tecnologia FitAdapt s'activa. Pots editar la configuració de l'ajust manualment o utilitzant la Nike Adapt App en un telèfon intel·ligent per fer que canviï durant diferents moments d'un partit.
A més, els jugadors poden rebre actualitzacions del microprogramari de la tecnologia FitAdapt a mesura que es llancen per perfeccionar la precisió de l'ajust. Per exemple, durant un temps mort, l'atleta pot afluixar els cordons i tornar-los a ajustar abans de continuar jugant.
A mesura que es llancen més serveis digitals amb noves funcions, els jugadors poden seguir personalitzant les seves preferències per a les diferents parts dels partits, com ara l'escalfament, els descansos i el refredament.
Com es van posar a prova
Les Nike Adapt BB han passat una sèrie de proves semblants a les que van passar les HyperAdapt 1.0. Es van fer proves d'impacte, de temperatures extremes, de vida útil (en què van resistir desenes de milers de cicles) i d'impermeabilitat per simular els peus suats, entre d'altres.
Després de diverses rondes de proves, els equips de disseny de Nike van cercar l'aprovació definitiva: la dels jugadors professionals. Per aconseguir-ho, els dissenyadors de Nike van convidar estrelles de l'NBA, com Jayson Tatum, aler dels Boston Celtics, a la seu central de Nike per provar les sabatilles.
Després d'un període de prova exhaustiu que va incloure entrenaments i partits improvisats, els jugadors van oferir comentaris molt valuosos que podem aplicar a futures innovacions de disseny.
"Per mi és molt important haver sigut un dels primers atletes que porta les sabatilles i que m'hagin triat com a representant del futur de Nike Basketball", diu Tatum. "Pots ajustar les sabatilles amb el botó o amb l'aplicació, que també et permet canviar els colors o veure el percentatge de bateria. És genial".
Quin és el futur
Gràcies a l'aplicació digital del model i a l'opció de rebre actualitzacions de microprogramari, les Nike Adapt BB són les primeres sabatilles de rendiment Nike amb actualitzacions constants. Quan el sistema FitAdapt s'hagi perfeccionat per oferir l'ajust prèmium perfecte per jugar a bàsquet, aquesta tecnologia es farà servir a altres productes esportius i per al dia a dia, amb diferents necessitats d'ajust en diferents entorns.
Data de llançament: la tecnologia FitAdapt estarà disponible en les Nike Adapt BB a començaments de febrer del 2019.