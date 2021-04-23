Equip De Futbol Femení Carta Blanca

Team Carta Blanca, fundat a l'any 1952
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Les Hoops Abuelas demostren que mai no s'és massa gran per practicar el teu esport preferit, sempre que continues jugant.
Durant gairebé set dècades, un grup de dones extraordinàries s'ha vestit amb samarretes de color groc canari per jugar a la pista de bàsquet. Se senten molt orgulloses de la seva ciutat, Orizaba, un dels pobles màgics de Mèxic. A més del paisatge muntanyós i exuberant, la boira de pel·lícula i l'arquitectura viva amb tons rosa brillant i verd llima, Orizaba és el lloc d'origen de l'equip Carta Blanca, una font de màgia en si mateix.
Des de la seva fundació el 1952, les jugadores del Carta Blanca han desafiat els estereotips sobre les dones i els esports. Adela Ochoa García, una atleta nada amb els cabells canosos i molt curts, juga des de fa més de 67 anys. Recorda l'època en què les dones no podien portar pantalons curts ni anar amb bicicleta, i molt menys gaudir la descàrrega d'adrenalina quan la pilota surt disparada de les mans i entra a la cistella amb aquell xiulet tan satisfactori. Sort que les recompenses de jugar a bàsquet sempre han pagat la pena.
"Corro i m'hi esforço al màxim. Ho dono tot fins que em sorprenc a mi mateixa. Allibero tot l'estrès. Per a mi, el bàsquet és relaxant".
María Lourdes Mora Jiménez, número 8
Què significa per a tu formar part de les Carta Blanca?
Olga Irma Arey Islas, número 5: El bàsquet ens uneix i cada dia som més. Encara que ens enfadem en un partit o a la pista, al cap i a la fi som un equip i ens ajudem les unes a les altres. És el que sempre hem fet. Saber que algú es preocupa per mi és agradable, crea una sensació que no es pot explicar.
Cecilia García Luna, número 10: Ens coneixem des de fa molt de temps. Soc molt feliç de poder ser aquí. I estic molt orgullosa de les meves companyes d'equip, i de que encara ens mantinguem actives. Espero que continuem així durant molt de temps.
María de los Ángeles Bautista Ruiz, número 4: Es tracta de conviure; és un plaer estar amb l'equip, és divertit.
Quins són els sobrenoms de les companyes?
Olga Irma Arey Islas, número 5, coneguda com a "el grill"
Aracely Rodríguez Vivas, número 9:: A la meva companya Olga sempre li diem "el grill".
Olga Irma Arey Islas, número 5: Perquè tothom sempre m'ha dit que era tan prima que cabria en una capsa de llumins.
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Aracely Rodríguez Vivas, número 9, coneguda com "l'artista”
Olga Irma Arey Islas, número 5: Li diem "l'artista" perquè es dutxava i sortia pentinada, maquillada i llesta del tot.
Guadalupe Morales Quirazco, número 6: Sempre diem: "Aquí ve l'artista".
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Maria Gisela Limon Ortiz, número 4, coneguda com a "la pip-pip"
Maria Antonia Villegas Garcia, número 13: Li diem "la pip-pip" perquè és molt ràpida.
Quina és la part de tu que surt quan jugues a bàsquet que no veuríem en cap altra ocasió?
María Lourdes Mora Jiménez, número 8: Corro i m'hi esforço al màxim. Ho dono tot fins que em sorprenc a mi mateixa. Allibero tot l'estrès. Per a mi, el bàsquet és relaxant.
Quin és el teu tir característic?
María de los Ángeles Bautista Ruiz, número 19: Soc bastant ràpida, així que jugo al davant. Els meus tirs estrella són les safates i els llançaments de distància mitjana.
Guadalupe Morales Quirazco, número 6: També m'agrada llançar just des de sota de la cistella.
María Elena Mirón Herrera, número 13: Jugo al davant i les meves especialitats són els ganxos i els tirs lliures.
María Gisela Limón Ortiz, número 4: Jo faig llançaments de distància mitjana.
Georgina Silva Villegas, número 16: La meva especialitat són els triples i els tirs de distància mitjana.
Què feu juntes quan no sou a la pista?
Guadalupe Morales Quirazco, número 6: M'estimo molt les meves companyes i ens ajudem les unes a les altres en tot. Sempre trobem una excusa per veure'ns, sempre que podem. És molt bonic quan quedem.
Olga Irma Arey Islas, número 5: La Conchita es va posar malalta fa uns dies. La Toña també es va fer mal i no es trobava bé. Tot i que no estem juntes físicament, sempre estem en contacte per WhatsApp o per telèfon. D'una manera o una altra, sempre ens donem suport les unes a les altres.
Ensenyeu-nos un crit d'equip!
Durant les últimes set dècades, l'opinió sobre les dones esportistes ha millorat moltíssim, però veure una abuela marcant un triple és encara més revolucionari. Quin serà el seu llegat al món de l'esport? Lulu espera que les Carta Blanca inspirin a gent de totes les edats a moure's: "L'esport és salut, amistat i companyonia", ens explica.
Sembla que funciona: els dies de partit, els marits, els fills, les filles, els nets, les netes, els nebots i les nebodes van a animar-les des de les graderies, i practiquen llançaments amb les seves heroïnes locals després del xiulet final.
Aquesta història es va publicar el novembre del 2019.