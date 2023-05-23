Air Jordan 18
Llançament original
(2003)
Dissenyador
(TATE KUERBIS)
Producte original
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color
(NEGRE / SPORT ROYAL)
Preu original
(175 $)
Codi del model
(305869-041)
Air Jordan 18
Llançament original (2003)
Dissenyador (TATE KUERBIS)
Producte original (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRE / SPORT ROYAL)
Preu original (175 $)
Codi del model (305869-041)
L'últim partit d'MJ
El 16 d'abril del 2003, MJ va jugar el seu últim partit de l'NBA a Filadèlfia amb els Washington Wizards, que va començar amb una ovació dempeus de tres minuts. Va sortir a la pista amb estil, lluint les AJ 18, que s'inspiraven en models anteriors populars per capturar la magnitud del llegat increïble de Jordan. Les AJ 18 també s'inspiraven en el disseny italià i els cotxes esportius d'alta gamma, amb línies elegants de models de cursa. A més, incloïen detalls dels cotxes de F1 i les sabatilles dels pilots, i costures sofisticades com les de les sabates de vestir italianes.
Directament de l'arxiu
Un look d'elit
Les AJ 18 tenien un estil sofisticat amb tres combinacions de colors elegants i materials prèmium com l'ant i la pell. El model “Black Royal” incloïa un raspall per a l'ant negre, una tovallola per netejar-les i un manual de conducció per a les Air Jordan 18. Les AJ 18 són les últimes Air Jordan que MJ va portar a la pista i representen els estàndards implacables de la llegenda, fins i tot en els detalls més petits.