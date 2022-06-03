Com pots trobar confiança, segons l'exnedadora d'elit Amanda Beard

Pòdcast Trained: confiança en el cos propi amb Amanda Beard
Consells
Durant tota la seva carrera en el món de la natació, Amanda Beard ha tingut problemes amb els dubtes sobre si mateixa i amb la dismòrfia corporal. Fins que va trobar la seva veu.
"Trained" és un podcast que explora l'últim en fitnes integral.
Amanda Beard ha estat el centre d'atenció des de molt petita. Va arribar al podi olímpic amb 14 anys, ha aconseguit vuit títols nacionals de natació als EUA i ha aparegut a les portades de diverses revistes d'esports i estil de vida. Tanmateix, la glòria i el glamur també van comportar un escrutini intens per part dels mitjans de comunicació, que li van provocar dismòrfia corporal i depressió i van fer que s'autolesionés. En aquest episodi, Amanda s'uneix a la presentadora Jaclyn Byrer per compartir la seva història de superació personal com a dona jove en el món dels esports. Parla sobre la pressió específica que pateixen les dones atletes i explica per què poden ser tan perjudicials. Ara que se sent segura i feliç, a diferència de quan va començar a nedar, també ens explica com els atletes i els seus cercles de suport poden prioritzar l'autoestima i el benestar.
"Veig moltes noies atletes que acaben deixant l'esport quan travessen la pubertat i encaren un munt de canvis, perquè és frustrant. És un període que et posa molt a prova".
Amanda Beard
Campiona mundial de natació (quatre vegades) i escriptora
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