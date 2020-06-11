Entrepà enrotllat de pollastre deliciós

Wrap de pollastre deliciós
Nutrició
Última actualització: 11 de juny del 2020
de Nike Training
Gaudeix d'un àpat saludable i substanciós en només 30 minuts. Per a 4 racions.
Gaudeix d'un àpat saludable i substanciós amb aquest wrap deliciós de pollastre fàcil de fer i carregat d'energia.
Un menjar equilibrat amb pollastre, tortillas de farina de blat i pèsols perquè no passis gana. Sense fruites seques.
Ingredients
616 g de filets de pollastre
15 ml d'oli d'oliva
450 g de pèsols
225 g de formatge per untar
1 ceba vermella
300 g d'enciams variats
8 tortillas de farina de blat
Instruccions
- Escalfa el forn a uns 220 graus.
- Si els pèsols estan congelats, deixa'ls descongelar en un bol.
- Barreja el pollastre amb oli d'oliva, sal i espècies al gust. Posa'l en una safata i rosteix-lo al forn fins que estigui cuit, uns 20 minuts. Talla el pollastre a rodanxes i reserva'l.
- Amb una forquilla, aixafa els pèsols amb el formatge per untar. Afegeix-hi sal i pebre al gust. Talla les cebes a rodanxes fines. Unta la mescla de formatge i pèsols a la tortilla i, a continuació, afegeix-hi pollastre, enciam i ceba. Per a un toc especial, torra les tortillas. Bon profit!
Instruccions
- Escalfa el forn a uns 220 graus.
- Si els pèsols estan congelats, deixa'ls descongelar en un bol.
- Barreja el pollastre amb oli d'oliva, sal i espècies al gust. Posa'l en una safata i rosteix-lo al forn fins que estigui cuit, uns 20 minuts. Talla el pollastre a rodanxes i reserva'l.
- Amb una forquilla, aixafa els pèsols amb el formatge per untar. Afegeix-hi sal i pebre al gust. Talla les cebes a rodanxes fines. Unta la mescla de formatge i pèsols a la tortilla i, a continuació, afegeix-hi pollastre, enciam i ceba. Per a un toc especial, torra les tortillas. Bon profit!
Informació nutricional per ració
526 calories
55 g d'hidrats de carboni
45 g de proteïnes
13 g de greix