Entrenaments d'alta intensitat per maximitzar el temps i els resultats

Per què cal fer entrenaments d'alta intensitat: maximitza el temps i els resultats
Consells i nutrició
de Kirsty Godso
Com pots millorar la teva forma física, guanyar força i cremar el greix ràpidament.
Hi ha un motiu pel qual les sessions d'alta intensitat són una part integral del meu programa d'entrenament: ofereixen millors resultats en menys temps. Són molt eficients i es poden fer en qualsevol lloc sense cap tipus d'equipament.
Afegir sessions d'alta intensitat a la teva rutina dos cops per setmana és suficient per començar a notar canvis i no suposarà una càrrega massa gran per esgotar-te. Aquest tipus d'entrenaments produeixen una cremada metabòlica de calories que continua fins i tot un cop acabada la sessió. Els entrenaments d'alta intensitat són genials per millorar el nivell cardiovascular i també per treballar la força de tot el cos, perquè augmenten la massa muscular i cremen el greix.
Afegir sessions d'alta intensitat a la teva rutina dos cops per setmana és suficient per començar a notar canvis i no suposarà una càrrega massa gran per esgotar-te.
Kirsty Godso
I com són aquests tipus d'entrenament tan increïbles? Els entrenaments d'alta intensitat (HIT, per les sigles en anglès) són una activitat en la qual t'esforces al màxim en períodes curts de temps, et recuperes i repeteixes. Això et permet pujar les pulsacions constantment per arribar fins al màxim nivell durant l'entrenament. Pensa en els entrenaments d'alta intensitat com un canvi constant d'esprints curts i descansos a diferència de les sessions de running llargues amb ritme constant.
És probable que ja hagis provat els entrenaments d'alta intensitat en forma de Tabata, EMOM i Dropsets. Tots són divertits i eficients, ja que t'apugen les pulsacions ràpidament. Els exercicis que més faig servir en les parts de màxim esforç dels meus entrenaments són els burpees, els escaladors, els salts agrupats i les flexions. Els entrenaments d'alta intensitat solen incorporar exercicis de cos complet que posen a prova la força, l'habilitat pliomètrica i el sistema cardiovascular al mateix temps.
"M'encanten els entrenaments d'alta intensitat perquè em sento molt lliure quan m'he esforçat al màxim".
Kirsty Godso
"M'encanten els entrenaments d'alta intensitat perquè em sento molt lliure quan m'he esforçat al màxim". M'agrada posar-me a prova i veure si puc seguir millorant. A més, és molt divertit afrontar aquest tipus de repte per comprovar si estàs a l'altura. La propera vegada que et quedis sense respiració en algun moment d'un entrenament d'alta intensitat, pensa en tots aquests avantatges fantàstics per al teu cos. Posa't en marxa! (però mantenint la tècnica, és clar).