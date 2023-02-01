Els set millors abrics d'hivern Nike per a nen/a
Guia de compra
Presentem peces d'abric Nike per a nen/a dissenyades per a tot tipus de condicions meteorològiques, des de parques i models embuatats aïllants fins a paravents elegants i jaquetes per a la pluja.
Igual que unes botes per a la neu amb tracció o una gorra còmoda, una jaqueta duradora i aïllant també és una peça essencial a l'armari d'hivern dels petits de la casa. Tant si es prepara per anar a jugar a la neu com si vol sortir quan cau un xàfec, Nike ofereix una àmplia gamma d'abrics infantils per a diverses edats i condicions meteorològiques.
Aquestes jaquetes estan disponibles en talles per a nen/a (de 7 a 15 anys), nen/a petit/a (de 3 a 7 anys), infant i nadó. Descobreix els millors abrics d'hivern Nike per a nen/a, des de jaquetes embuatades amb farciment sintètic fins a cobertes exteriors resistents a l'aigua.
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Els millors abrics d'hivern Nike per a nen/a
1. Jaquetes embuatades Nike per a nen/a
Si vols una peça d'hivern quotidiana que mantingui els més menuts càlids quan juguen a fora o van caminant a l'escola, tria una jaqueta embuatada. Molts d'aquests models Nike per a nen/a inclouen un aïllament amb farciment sintètic durador que s'asseca ràpidament, i també ofereixen una calidesa d'allò més còmoda.
Moltes peces tenen un acabat repel·lent a l'aigua per mantenir les nenes i els nens secs quan plou o neva, i la majoria incorporen una caputxa per protegir-los el cap i el coll.
A més, aquestes jaquetes Nike es poden ficar a la rentadora.
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Consell: algunes jaquetes Nike per a nen/a inclouen una etiqueta interior perquè els menuts puguin escriure-hi el seu nom. Les etiquetes tenen diversos espais per tal que els infants puguin passar la jaqueta a un altre nen o nena quan ja no els vagi bé i s'hi puguin escriure altres noms.
2. Parques Nike per a nen/a
Una altra opció versàtil per a l'hivern és una parca llarga, sobretot els models amb disseny convertible Nike All Conditions Gear (ACG) Storm-FIT. Aquestes jaquetes tenen una franja posterior extraïble per poder-les portar fins als genolls o fins als malucs.
Els dies més freds en què necessiten més protecció, poden dur la jaqueta més llarga, mentre que en dies més càlids només hauran de fer servir la cremallera oculta per escurçar la peça i fer que arribi fins als malucs.
Algunes parques, com ara els models convertibles Nike ACG, inclouen la tecnologia Nike Storm-FIT, dissenyada per resistir les inclemències del temps com el vent i l'aigua perquè els més petits estiguin còmodes malgrat el mal temps.
3. Jaquetes per a la pluja Nike per a nen/a
Si on viviu abunden les pluges i les calamarsades a l'hivern, potser no caldrà dur una jaqueta aïllant per al dia a dia, sinó que serà millor optar per una jaqueta per a la pluja.
A més de les que tenen tecnologia Nike Storm-FIT, també n'hi ha moltes amb la innovació Nike Dri-FIT, que afavoreix l'evaporació ràpida de la humitat a la superfície del teixit perquè els més petits es mantinguin secs. El farciment de malla d'alguns models n'augmenta encara més la transpirabilitat.
Per gaudir de la millor protecció contra les precipitacions, busca peces que tinguin un teixit Woven impermeable i un viu amb les costures segellades per bloquejar la humitat.
4. Paravents Nike per a nen/a
Equipa el petit o la petita de la casa amb un paravent Nike durador que resisteixi els dies de vent hivernal a l'exterior, sigui per fer esport, per anar amb bicicleta o per jugar al pati de l'escola. Els paravents Nike tenen una confecció lleugera i un disseny espaiós que fan que es puguin dur sobre un jersei o una dessuadora per protegir la mainada de les ventades.
La majoria de paravents Nike per a nen/a tenen punys cenyits i una banda a la vora per mantenir la peça a lloc quan fa vent. N'hi ha alguns que també inclouen un acabat repel·lent a l'aigua.
5. Armilles Nike per a nen/a
Si vols una peça que el petit o la petita pugui dur sota un abric d'hivern gruixut o sobre una dessuadora amb caputxa o una samarreta de màniga llarga, pots comprar-li una armilla. Les armilles poden servir com a capa exterior única durant els dies d'hivern suaus, o, si fa molt de fred, en poden portar una sota una jaqueta embuatada més gruixuda per gaudir de més calidesa.
Per exemple, l'armilla amb farciment sintètic Nike Sportswear és una peça còmoda i embuatada amb aïllament que manté el tors calent. Les dues butxaques grans davanteres amb tancament de solapa permeten que els menuts hi desin objectes bàsics allà on vagin.
6. Jaquetes de teixit Fleece Nike per a nen/a
Si el nen o la nena vol una peça d'allò més suau i còmoda, tria una jaqueta de teixit Fleece Nike. Gràcies al folre interior de teixit Fleece apelfat, aquestes jaquetes són ideals per relaxar-se a casa, anar caminant a l'escola quan fa menys fred o, igual que les armilles, dur-les sota una altra jaqueta d'hivern quan les temperatures són especialment baixes, si el nen o la nena va a la muntanya a esquiar o fer snowboard.
7. Anoracs Nike per a nen/a
Els anoracs Nike per a nen/a són una altra opció perfecta per combinar amb altres peces de roba i per mantenir a ratlla la humitat i el vent sense afegir volum ni pes. L'anorac Nike Sportswear, per exemple, té un disseny de mitja cremallera i una butxaca frontal amb folre de malla per mantenir les coses segures.
Text: Julia Sullivan