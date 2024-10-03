Els millors leggings de maternitat Nike
Guia de compra
Productes seleccionats per a dones embarassades i que acaben de ser mares.
La comoditat i la flexibilitat són fonamentals durant l'embaràs. Els millors leggings de maternitat són aquells que fan sentir bé quan els portes, s'adapten als canvis del teu cos, mantenen la subjecció de la panxa en creixement i són prou versàtils per acompanyar-te en aquesta etapa.
A continuació, presentem els nostres millors leggings de maternitat i expliquem quines característiques els situen al capdamunt de la llista.
Sis característiques que fan que els leggings de maternitat de Nike destaquin
Els millors leggings de maternitat de Nike són les col·leccions Zenvy (M) i Nike One (M). Aquests models ofereixen leggings i malles ciclistes dissenyats especialment i provats rigorosament per a abans, durant i (molt) després de l'embaràs.
"Els leggings Zenvy (M) s'han creat específicament per a dones que embarassades o que entren en aquesta etapa de la vida. Estan dissenyats per acompanyar-te durant tot el viatge de la maternitat, que és més que el que dura un embaràs", explica Emily Polkow, directora de productes de Global Apparel de Nike. "Hem adaptat la versió per a dona incorporant-hi butxaques exteriors, perquè sabem com són d'importants en aquest moment. També hi hem afegit una cintura creuada a l'esquena amb una mica de repunt que afavoreix l'elasticitat i la llibertat de moviment, així com una cintura superalta. El material InfinaSoft té el doble d'elasticitat que l'elastà, que, combinada amb la suavitat, permet oferir els leggings de maternitat definitius".
Els leggings Nike One (M) també són a la llista "perquè t'aporten la comoditat, la confiança i la flexibilitat que necessites per mantenir un estil de vida actiu durant totes les etapes de l'embaràs i la maternitat", indica Polkow. "El material és suau i sedós, amb un acabat mat vellutat que admet colors i estampats bonics perquè puguis seguir mostrant el teu estil i la teva individualitat. I, a més, tenen un preu molt assequible".
1. Elasticitat que creix amb tu
A mesura que la panxa va creixent durant l'embaràs, el teixit dels leggings de maternitat s'hi ha d'adaptar.
Els leggings i les malles ciclistes de cintura alta i subjecció lleugera Nike Zenvy (M) per a dona ofereixen espai addicional on més ho necessites. El teixit suau i elàstic s'adapta al teu cos i s'estira fàcilment per acompanyar tots els teus moviments.
Els leggings i les malles ciclistes de cintura alta Nike One per a dona estan confeccionats amb un teixit elàstic per zones que s'expandeix sense perdre l'estructura de subjecció.
Tots dos models s'estiren i mantenen la forma per oferir un ajust còmode i cenyit abans, durant i després de l'embaràs.
2. Teixit lleuger i transpirable per mantenir la comoditat
Nike prioritza la comoditat en tota la seva col·lecció de leggings i equipament per entrenar. L'embaràs, amb símptomes com el dolor corporal i els canvis de temperatura, és un moment especialment important en què es necessiten models d'entrenament còmodes i fàcils de portar.
Els materials ultrasuaus, la tecnologia Dri-FIT que gestiona la suor i les costures minimalistes proporcionen als leggings i les malles ciclistes Zenvy i Nike One la comoditat i la frescor que desitja el cos durant l'embaràs.
Nike ha modificat el seu exitós model Zenvy per a la seva col·lecció de maternitat per portar el popular teixit InfinaSoft als teus leggings de maternitat. InfinaSoft se sent com una segona pell sense sacrificar la subjecció i l'estructura que necessites a mesura que la panxa creix.
El teixit suau amb pèl vellutat de densitat mitjana de la col·lecció Nike One Maternity s'estira i s'adapta al cos i als moviments per oferir un ajust ferm i còmode durant cada trimestre i més enllà.
3. Butxaques per a tots els objectes bàsics
Tot és millor amb butxaques. Durant l'embaràs i el postpart, tenir espai integrat per al telèfon, la clau o un xumet de recanvi fa que el dia a dia sigui una mica més fàcil.
Els models de maternitat Zenvy i les malles ciclistes de maternitat Nike One tenen butxaques a les cuixes prou grans per desar-hi la majoria de telèfons i altres bàsics del dia a dia. Tant si prefereixes butxaques exteriors als laterals (Zenvy), com si t'agrada tenir una butxaca interior al darrere (Nike One), pots confiar en els leggings i les malles ciclistes de maternitat Nike per desar coses de manera ràpida i senzilla.
4. Panells estructurats i de subjecció per a la panxa
Els millors leggings de maternitat no només ofereixen espai per a la panxa, sinó que proporcionen la subjecció que necessites per moure't còmodament i reduir la pressió a la zona lumbar. Els millors models també et permeten plegar el panell de la cintura quan només vols relaxar-te.
Els leggings i les malles ciclistes de cintura alta Zenvy de Nike ofereixen una abraçada agradable de subjecció increïblement suau a la panxa en creixement. Els models de maternitat Nike One ofereixen un nivell addicional d'estructura i subjecció. Tots dos permeten plegar el panell de la cintura de manera senzilla tant per fer exercici com per veure la televisió.
5. Cintures que es mantenen a lloc
Fins i tot fora de l'embaràs, mantenir els leggings de cintura alta a lloc pot ser tot un repte. Però quan la panxa del tercer trimestre fa pressió a la cintura, només els millors leggings de maternitat estan a l'altura.
Nike ha dissenyat els leggings i les malles ciclistes de maternitat Zenvy amb una cintura extraampla que evita que s'enrotlli, s'arrugui o rellisqui.
6. Fàcils de netejar
Durant i després de l'embaràs, que es pugui rentar a màquina és essencial per a qualsevol peça de roba. Quan esperes o tens cura del teu nadó, necessites roba d'entrenament que puguis posar a la rentadora sense pensar-t'ho dues vegades.
Els leggings i les malles ciclistes de maternitat Nike Zenvy (M) i Nike One es poden rentar a màquina i són prou duradors per portar-los i rentar-los una vegada i una altra durant molts anys.
Preguntes més freqüents
Quin és el millor material per als leggings de maternitat?
Els millors leggings de maternitat estan disponibles en diversos teixits. No obstant això, els materials i la confecció dels millors leggings de maternitat proporcionen una subjecció còmoda i elàstica que s'adapta a les necessitats del cos abans, durant i després de l'embaràs. Els experts de Nike recomanen els teixits amb tecnologia que gestiona la suor per mantenir la frescor tant per entrenar-te com per relaxar-te.
Cal portar leggings específics de maternitat durant l'embaràs?
Els leggings de cintura alta superelàstics, fins i tot els que no són de maternitat, poden ser una bona opció per a les primeres etapes de l'embaràs. Al tercer trimestre, quan la panxa és més grossa, els models dissenyats especialment ofereixen prou espai, protecció i estructura per adaptar-s'hi.
Text: Sarah duRivage-Jacobs