Els més petits necessiten dies de descans?

Ser petit és esgotador (en el millor sentit de la paraula). Assegura't que descansen adequadament.

Sembla que l'energia dels més petits mai no s'esgota. Però necessiten un bon descans per recuperar-se després de córrer, saltar i jugar? Hem parlat amb alguns experts i amb Nike Master Trainers per descobrir-ho.



Si el cos humà és extraordinari, el cos dels més petits ho és encara més.



Només has de pensar en com els teus fills poden córrer gairebé sense parar. O com poden passar d'un partit de futbol intens o d'estar una hora saltant a una altra activitat com si res. Segons els estudis recents publicats a la revista "Frontiers in Psychology", els nens i nenes tenen músculs resistents a la fatiga, així com una capacitat innata per recuperar-se més ràpidament que els esportistes de resistència ben entrenats. Una raó possible és que, com que els seus cossos menys desenvolupats no es poden moure de forma tan eficient com el nostre, ho compensen utilitzant energia aeròbica (basada en l'oxigen) per dur a terme un exercici intens. L'energia aeròbica no produeix el mateix lactat causant de fatiga que l'energia anaeròbica, la qual fan servir els adults per realitzar entrenaments de força i alta intensitat.