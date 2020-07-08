Els més petits necessiten dies de descans?
Consells
de Nike Training
Ser petit és esgotador (en el millor sentit de la paraula). Assegura't que descansen adequadament.
Sembla que l'energia dels més petits mai no s'esgota. Però necessiten un bon descans per recuperar-se després de córrer, saltar i jugar? Hem parlat amb alguns experts i amb Nike Master Trainers per descobrir-ho.
Si el cos humà és extraordinari, el cos dels més petits ho és encara més.
Només has de pensar en com els teus fills poden córrer gairebé sense parar. O com poden passar d'un partit de futbol intens o d'estar una hora saltant a una altra activitat com si res. Segons els estudis recents publicats a la revista "Frontiers in Psychology", els nens i nenes tenen músculs resistents a la fatiga, així com una capacitat innata per recuperar-se més ràpidament que els esportistes de resistència ben entrenats. Una raó possible és que, com que els seus cossos menys desenvolupats no es poden moure de forma tan eficient com el nostre, ho compensen utilitzant energia aeròbica (basada en l'oxigen) per dur a terme un exercici intens. L'energia aeròbica no produeix el mateix lactat causant de fatiga que l'energia anaeròbica, la qual fan servir els adults per realitzar entrenaments de força i alta intensitat.
Els nens i nenes tenen músculs resistents a la fatiga, així com una capacitat innata per recuperar-se més ràpidament que els esportistes de resistència ben entrenats.
Això no vol dir que hagis d'obligar els nens a fer una activitat intensa durant els dies que se senten cansats. "De fet, com que els nens solen estar en sintonia amb com se senten (i, a més, són sincers), heu d'escoltar-los sempre i tractar de saber com se senten quan fan moviments de menor impacte", ens explica Sue Falsone, especialista clínica en fisioteràpia esportiva i membre del Nike Performance Council especialitzada en recuperació. Per exemple, si estan massa cansats per jugar, els pots explicar que potser se sentiran millor si t'acompanyen a passejar amb la bicicleta pel barri. També els pots suggerir que estirin el seu cos com un animal, fent postures com la del gos cap per avall o la del gat. "L'objectiu és que entenguin que si mouen el cos, fins i tot quan no volen, els pot ajudar a sentir-se menys cansats", ens explica Falsone.
"Tenint en compte això, és important assenyalar que el seu esgotament probablement no prové del seu estat físic", senyala el Nike Master Trainer Brian Nunez. "La majoria dels nens no se senten cansats a causa de l'excés d'entrenament, però si aprenen i realitzen nous exercicis i activitats amb regularitat, poden sentir-se mentalment saturats. Potser els estàs demanant massa concentració, i això pot ser esgotador".
Per evitar-ho, Nunez recomana que aprenguin només una habilitat nova cada setmana, com ara un esquat, i deixar-los tota la setmana perquè explorin i practiquin. Fins i tot, si s'uneixen a un dels entrenaments del nostre programa Fitness Adventure amb Brian i Bella Nunez, els pots dir que el seu únic objectiu per a la setmana és aprendre un moviment. Així, la propera setmana poden centrar-se en dominar les gambades o les planxes. Per descomptat, has de repassar els exercicis després d'un temps. "És amb la pràctica que s'aprenen les coses, i el moviment és una aventura per a tota la vida", afegeix Nunez.
"Deixa'ls triar l'activitat, com si decidissin a quin joc jugaran al pati".
Brian Nunez, Nike Master Trainer
"Un altre consell a l'hora de combatre la fatiga mental: combina dies alterns d'activitat estructurada més intensa (és a dir, un entrenament) amb altres activitats que semblin jocs", recomana Nunez. "Deixa'ls triar l'activitat, com si decidissin a quin joc jugaran al pati", afegeix. Hauria de ser alguna activitat no estructurada, amb poques regles, com ara fet i amagar. Fins i tot una mica d'autonomia pot ajudar-los a sentir que la seva rutina és menys rígida, cosa que reforça la idea que el moviment és tan divertit que no voldran descansar.