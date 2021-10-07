El psicòleg esportiu Jim Taylor ens explica com fer que els nostres fills continuïn jugant

Podcast Trained: impulsa atletes de la manera adient amb el Dr. Jim Taylor
Consells
No pots donar-li als més petits l'avantatge per aconseguir la victòria, però sí per a la vida. Ens ho explica el psicòleg esportiu Jim Taylor.
Trained és un podcast que explora l'últim en fitnes integral.
Menys d'un 1 % dels nens es prepara durant la infantesa per convertir-se en atletes professionals. Però el que resulta més interessant de fer que s'involucrin en l'esport no és que es converteixin en la nova Serena Williams o el proper LeBron James, segons afirma el Dr. Jim Taylor, psicòleg esportiu i expert en paternitat. La clau és donar als més petits eines mentals perquè puguin mantenir la salut, la felicitat i l'èxit per a la resta de les seves vides. En aquest episodi de Trained, l'exesquiador alpí s'uneix a Jaclyn Byrer per parlar sobre els avantatges de l'esport en la infantesa i per donar alguns consells sobre com ajudar-los a implicar-se i a mantenir la motivació. Ens explica que el secret és crear experiències esportives positives i no caure en tota la indústria que envolta l'esport juvenil. Basant-se en la seva experiència com a pare de dues nenes que són atletes, també analitza a fons els reptes que les noies es troben quan practiquen esport i, a més, identifica maneres en què tothom pot aportar alguna cosa per acabar amb la bretxa de gènere.
"L'esport permet crear un escut. Els canvia els objectius, l'actitud, la percepció del que significa ser nena o dona, o fins i tot del concepte de feminitat. Els ensenya a ser proactives i assertives".
Jim Taylor
Dr., psicòleg esportiu i autor de Raising Young Athletes
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