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El futur en moviment

Nike Teens
Última actualització: 15 de juliol del 2025
3 min. de lectura

Un look elegant i senzill per impulsar el futur. El negre, el blanc i els neutres són tons clàssics que es renoven amb detalls neó i metal·litzats. Equipa el jovent amb dissenys pràctics amb molt d'estil. Tant se val si és per a una ocasió especial o si busques opcions per al dia a dia. Aquest estil és perfecte per a qualsevol moment.

Nike Teens: el futur en moviment

Deixa empremta

Posa't en marxa: tria peces pràctiques com ara els leggings Nike Pro i la samarreta de tirants Di-FIT, que et permeten moure't amb confiança. Crea un conjunt elegant amb tons neutres foscos i un toc de color neó.

Optimitza el conjunt: crea un look funcional afegint-hi diverses capes, com ara l'armilla Nike Sportswear Therma-FIT, per mantenir la comoditat allà on vagis.

✅ Potencia l'estil: completa el look amb tocs metal·litzats. Afegeix-hi joies, colors d'ungles, accessoris per als cabells i detalls destacats.

Presumeix d'estil amb aquestes sabatilles ❤️‍🔥

Presumeix d'estil amb aquestes sabatilles ❤️‍🔥

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Nike Teens: el futur en moviment
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Nike Teens: el futur en moviment
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Nike Teens: el futur en moviment
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Nike Teens: el futur en moviment
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Nike Teens: el futur en moviment
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Nike Teens: el futur en moviment
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Nike Teens: el futur en moviment
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Nike Teens: el futur en moviment
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Nike Teens: el futur en moviment
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Nike Teens: el futur en moviment
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Nike Teens: el futur en moviment
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Nike Teens: el futur en moviment
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Nike Teens: el futur en moviment
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Nike Teens: el futur en moviment
1/7
Nike Teens: el futur en moviment
2/7
Nike Teens: el futur en moviment
3/7
Nike Teens: el futur en moviment
4/7
Nike Teens: el futur en moviment
5/7
Nike Teens: el futur en moviment
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Nike Teens: el futur en moviment
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Nike Teens: el futur en moviment
Nike Teens: el futur en moviment

"M'encanta la manera com es mouen els pantalons quan ballo. Són còmodes però elegants al mateix temps".

Fleur

Ballarina

Nike Teens: el futur en moviment

Moda funcional

Crea looks que et segueixin el ritme. Destaca amb productes com ara els pantalons de teixit Woven Nike Sportswear o la jaqueta Nike Sportswear i llueix un estil que et doni confiança per estar a punt per a tot.

Compra el look

Publicat originalment el: 15 de juliol del 2025