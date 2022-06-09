Com hauríem de descansar, segons la Dra. Saundra Dalton-Smith

Podcast Trained: aprèn a descansar amb la doctora Dalton-Smith
Consells
No hi ha una fórmula universal per recarregar les piles completament. Aprèn a combatre el cansament amb els set tipus de descans d'aquesta doctora.
"Trained" és un podcast que explora l'últim en fitnes integral.
Normalment, relacionem el cansament amb la falta de son, però, segons la doctora Saundra Dalton-Smith, aquesta és només una part mínima del que de veritat significa descansar. Mitjançant la seva investigació, aquesta doctora de medicina interna i fundadora de Restorasis va identificar set tipus de descans que superen totes les barreres socioeconòmiques, culturals i racials. En aquest episodi, la Saundra acompanya la presentadora Jaclyn Byrer per explicar-nos en detall en què consisteixen aquests tipus de descans i com podem esbrinar si els estem fent. Tant si ets una atleta esgotada com un pare sense energia o una treballadora que fa massa hores, la doctora Dalton-Smith assegura que les seves pràctiques regeneratives no són elements que s'hagin d'afegir a les nostres llistes de coses a fer, sinó que són hàbits diaris que poden ajudar-nos a convertir-nos en la nostra millor versió.
"El descans és un moment per recuperar les forces: implica la recuperació de les parts del cos que s'esgoten, de les parts de nosaltres mateixos que s'extenuen per les activitats diverses de la nostra vida".
Saundra Dalton-Smith
Metgessa, doctora de medicina interna i fundadora de Restorasis
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