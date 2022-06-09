Compra totes les novetats

Compra

Podcast Trained: aprèn a descansar amb la doctora Dalton-Smith

Consells

No hi ha una fórmula universal per recarregar les piles completament. Aprèn a combatre el cansament amb els set tipus de descans d'aquesta doctora.

Última actualització: 9 de juny del 2022
2 min. de lectura
Com hauríem de descansar, segons la Dra. Saundra Dalton-Smith

"Trained" és un podcast que explora l'últim en fitnes integral.

Normalment, relacionem el cansament amb la falta de son, però, segons la doctora Saundra Dalton-Smith, aquesta és només una part mínima del que de veritat significa descansar. Mitjançant la seva investigació, aquesta doctora de medicina interna i fundadora de Restorasis va identificar set tipus de descans que superen totes les barreres socioeconòmiques, culturals i racials. En aquest episodi, la Saundra acompanya la presentadora Jaclyn Byrer per explicar-nos en detall en què consisteixen aquests tipus de descans i com podem esbrinar si els estem fent. Tant si ets una atleta esgotada com un pare sense energia o una treballadora que fa massa hores, la doctora Dalton-Smith assegura que les seves pràctiques regeneratives no són elements que s'hagin d'afegir a les nostres llistes de coses a fer, sinó que són hàbits diaris que poden ajudar-nos a convertir-nos en la nostra millor versió.

"El descans és un moment per recuperar les forces: implica la recuperació de les parts del cos que s'esgoten, de les parts de nosaltres mateixos que s'extenuen per les activitats diverses de la nostra vida".

Saundra Dalton-Smith
Metgessa, doctora de medicina interna i fundadora de Restorasis

Escolta ara

Tens alguna pregunta sobre actitud, moviment, nutrició, recuperació o son? Ens vols suggerir algun convidat o algun tema? Envia un correu electrònic a la Jaclyn a trained@nike.com i estudiarà la teva proposta.

Publicat originalment el: 16 de juny del 2022