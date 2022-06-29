Què és la cura personal i com la pots posar en pràctica, segons la Dra. Theresa Melito-Conners

Podcast Trained: Millora la teva cura personal amb la Dra. MC
Consells
La cura personal no consisteix només a concedir-te capricis, sinó que també es tracta de prioritzar les teves necessitats: físiques, mentals i espirituals. La Dra. MC ens explica com podem aconseguir-ho.
"Trained" és un podcast que explora l'últim en fitnes integral.
Potser els banys amb sals i les mascaretes facials t'ofereixen una sensació agradable en el moment, però només representen la cara més superficial de la cura personal. Segons la Dra. Theresa Melito-Conners, les persones tenen necessitats físiques, mentals i espirituals de les quals ni tan sols són conscients, i ja és hora que en fem cas. L'experta va descobrir la cura personal després d'una situació propera a l'esgotament professional. Va fer el doctorat sobre aquest tema i després va crear la pàgina web "Dr. MC's Self-Care Cabaret" (El cabaret de cura personal de la Dra. MC). En aquest episodi, presentat per Jaclyn Byrer, ens avança 10 idees fonamentals per potenciar el nostre benestar i la nostra felicitat. A més, també explica la importància de separar la vida laboral i la personal, i indica com podem preparar la propera generació perquè sàpiga cuidar-se. Ah, i un extra: la Dra. MC també ens ofereix una de les seves famoses sessions de meditació guiades perquè puguis comprovar el gran impacte que poden tenir els canvis més senzills.
"No passa res per començar a poc a poc. Si un dia fas un petit canvi o una modificació lleu, amb el temps pots assolir un gran progrés".
Theresa Melito-Conners
Doctorada especialista en cura personal i fundadora de la pàgina "Dr. MC's Self-Care Cabaret"
Tens alguna pregunta sobre actitud, moviment, nutrició, recuperació o son? Ens vols suggerir algun convidat o algun tema? Envia un correu electrònic a la Jaclyn a trained@nike.com i estudiarà la teva proposta.