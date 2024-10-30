Les Giannis Freak 6 són les noves sabatilles exclusives de l'increïble Giannis

Les Giannis Freak 6 són les últimes sabatilles exclusives de l'increïble Giannis
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Per jugar a bàsquet, no hi ha res com aquestes noves sabatilles.
- Les Giannis Freak 6 són les últimes sabatilles exclusives de Nike i l'aler dels Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo, una col·laboració que va començar el 2013.
- Les sabatilles estan dissenyades per a totes les posicions i els passos del bàsquet, i estan pensades per afavorir la velocitat, l'estabilitat i el retorn d'energia.
- L'entresola inclou escuma Cushlon 2.0 i una unitat Air Zoom a l'avantpeu per oferir comoditat, absorció d'impactes i reactivitat. La part superior de malla, que conté una estructura de subjecció interna dinàmica, augmenta la transpirabilitat i l'estabilitat. La sola exterior actualitzada totalment de goma potencia la tracció.
- La combinació de colors "Roses" ret homenatge al difunt pare de Giannis, mentre que la combinació de colors en verd brillant representa l'estil enèrgic del campió.
- El 16 d'agost del 2024 es llançaran les Giannis Freak 6, una nova versió de les Giannis Immortality 4 i una nova col·lecció de roba a nike.com i en algunes botigues seleccionades. La col·lecció de roba inclou una part superior Dri-FIT amb cremallera d'un quart, dues samarretes (una de les quals és Nike d'estil clàssic), uns pantalons jogger i uns pantalons curts.
Giannis Antetokounmpo pot fer de tot a la pista, i les seves noves sabatilles són capaces de seguir-li el ritme. Les Giannis Freak 6, les últimes sabatilles exclusives del famós aler dels Milwaukee Bucks, estan inspirades en el seu estil de joc versàtil. Aquest model de bàsquet serveix per a totes les posicions i tots els passos. Si ho dones tot als partits, aquestes són les teves sabatilles, tinguis l'estil que tinguis.
El procés de disseny s'ha orientat a la velocitat, l'estabilitat i el retorn d'energia. L'entresola està confeccionada amb poliuretà termoplàstic, un material molt durador i flexible que s'adapta al peu. El calçat inclou escuma Cushlon 2.0 i una unitat Air Zoom a l'avantpeu per oferir comoditat, absorció d'impactes i reactivitat. L'estructura de subjecció interna dinàmica de la part superior afavoreix l'estabilitat i els moviments naturals. La malla manté la frescor i la sola exterior renovada totalment de goma potencia la tracció.
Aquestes noves sabatilles tenen la marca personal del jugador: la combinació de colors "Roses" en rosa, vermell i blanc ret homenatge al difunt pare de Giannis, i l'edició "Naija" en negre i Lime Green destaca l'estil enèrgic i els orígens nigerians del campió. La combinació de colors en rosa no sorprèn ningú, ja que Giannis ja va portar unes sabatilles d'aquest to quan s'entrenava amb els Bucks per celebrar el naixement de la seva filla. A la sola exterior hi ha la paraula "Freak" estampada en honor al sobrenom de Giannis, que aporta un toc personal addicional al model.
A més de les Giannis Freak 6, el campió de bàsquet i Nike presenten una nova versió de les Giannis Immortality 4 i una nova col·lecció de roba, que inclou una part superior Dri-FIT amb cremallera d'un quart, dues samarretes (una de les quals és Nike d'estil clàssic), pantalons jogger i pantalons curts. Aquests productes estaran disponibles a nike.com i en algunes botigues seleccionades a partir del 16 d'agost, i seguiran els llançaments de les sabatilles Giannis Immortality 3 i les Freak 5.
És clar que fer més de 2 metres d'alçada i tenir una envergadura de 220 cm et pot impulsar a la pista de bàsquet. Però també t'ajuden aquestes noves sabatilles elegants i versàtils, encara que no siguis el Greek Freak o una divinitat grega.