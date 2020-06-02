Connecta més amb el present durant les sessions de ioga

Connecta més amb el present durant la sessió de ioga
Actitud
de Nike Training
Aquestes estratègies t'ajudaran a connectar amb el present i amb el teu interior.
Durant el dia a dia, és fàcil distreure's amb els propis pensaments, sobretot en aquest moment. En aquest vídeo, els Nike Master Trainers Branden Collinsworth i Alex Silver-Fagan expliquen els seus consells per mantenir la connexió amb el moment present en qualsevol situació. Aprèn a superar l'estrès, a millorar el rendiment i a centrar-te en el més important amb aquestes estratègies senzilles.
El ioga i el mindfulness ens permeten sentir el present i ens recorden què tenim i qui som en aquest moment. La propera vegada que et preocupis pel futur o et penedeixis sobre alguna cosa del passat, dedica un minut a respirar i tornar-te a concentrar. Els Nike Master Trainers Branden Collinsworth i Alex Silver-Fagan són aquí per ajudar-te a estar més present a les sessions de ioga i durant el dia a dia.