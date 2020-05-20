Tres maneres de connectar més amb el present
Consells i nutrició
amb Branden Collinsworth
Descansa la ment de l'enrenou del dia a dia i centra't en tu mateix.
Últimament és complicat seguir el ritme del dia a dia. Rebem una allau constant d'informació del que passa al món, a la feina, als amics i a les pantalles. Tot això pot resultar difícil i fer que ens desconnectem del present.
No et preocupis: a continuació t'oferim uns quants consells que t'ajudaran a mantenir la calma i el control i a gaudir els teus moments de relaxació i benestar. La propera vegada que necessitis centrar-te, prova una d'aquestes tècniques:
- Dedica un minut a concentrar-te en fer inspiracions. Jo li dono molta importància a la respiració quan treballo amb els meus clients, és una eina poderosa que pot canviar la teva mentalitat immediatament. En un moment en què ens estem adaptant a circumstàncies noves, és d'agrair que una acció tan senzilla com respirar tingui un efecte tan positiu en nosaltres. Dedica un minut a fer exhalacions i inhalacions de 5 segons. Concentra't totalment en la teva respiració i escolta amb atenció el so de l'aire que entra i que surt.
- Torna a connectar amb tu mateix. Ens passem la major part del dia rebent informació i notificacions que provenen de molts llocs diferents, i això ens pot afectar. La bona noticia és que sempre podem desconnectar per carregar-nos d'energia. Prova a desconnectar tots els aparells electrònics i dedica uns quants minuts a estar amb tu mateix. Centra't en tot el que t'envolta: les olors, els sons, els colors; simplement gaudeix del present. Uns quants minuts practicant aquest tipus de mindfulness són suficients per relaxar-te i tornar a la realitat amb les piles carregades.
- Repeteix un mantra que et doni energia. Dir en veu alta els teus propòsits pot ajudar-te a disparar la teva energia i prendre el control de la situació. Quan necessito concentrar-me, em repeteixo “All in on all in". Quan no puc més (entrenant, a classe de ioga, al meu negoci o fins i tot amb les persones que més m'estimo) i penso en deixar-ho estar, aquesta frase em recorda que encara puc esforçar-me més, que puc donar més de mi i que el resultat pagarà la pena. Per trobar una frase que et funcioni a tu, pensa en una afirmació que et toqui, que sigui positiva, motivadora i que transmeti passió i amor. Quan necessitis una mica de calma, pensa en aquesta frase o, fins i tot, pronuncia-la en veu alta.
Recorda: no pots controlar tot el que passa al teu voltant, però pots controlar com gestiones les situacions. Aquests consells poden semblar simples, però són molt eficients. Aviat descobriràs que aquestes tècniques són ràpides i fàcils d'utilitzar i t'ajudaran a mantenir una actitud positiva.