Com motivar els infants perquè es moguin

Com pots motivar els més petits per fer esport
Consells
de Nike Training
Per convèncer els més petits que facin esport, cal fer-ho de manera divertida.
Inspira els més petits perquè es moguin cada dia amb activitats divertides en grup. T'oferim diversos consells per fer preguntes correctes als més petits perquè s'adonin dels avantatges físics i mentals de l'exercici.
Convèncer els més petits que l'activitat física és sinònim de diversió és només la meitat del procés per aconseguir que es moguin. L'altra meitat consisteix a fer que es preocupin pel moviment i que siguin més propensos a practicar exercici perquè volen.
Passa el mateix amb els adults: "No pots forçar els sentiments i les emocions dels nens", comenta Diana Cutaia, fundadora de Coaching Peace Consulting i col·laboradora de l'equip d'impacte social i comunitari de Nike. "En canvi, pots oferir-los oportunitats perquè s'adonin de com se senten i n'extreguin les seves pròpies conclusions".
Fes que s'entrenin amb tu durant cinc dies consecutius amb el programa Fitness Adventure amb Brian i Bella Nunez o qualsevol altra activitat física (com jugar a fet i amagar al jardí). Cutaia recomana preparar una bateria de preguntes al matí després del primer dia per saber com se senten. Per exemple: "Sents alguna cosa diferent avui? Sents que tens més energia? Has dormit millor? Vols fer més exercicis com els d'ahir?". Amb aquestes preguntes, els més petits s'adonaran de com se senten i com els afecta l'exercici (cosa que potser no haurien notat per si mateixos) sense haver de convèncer-los de res.
"Els adults solen fer coses quan el seu objectiu té una explicació científica, però els més petits senten més inspiració quan aquest objectiu està relacionat amb una història".
Brian Nunez, Nike Master Trainer
A partir d'aquest moment, pots crear una base. Després d'un parell de setmanes de moviment regular, Cutaia suggereix canviar les preguntes: "Com et sents amb el teu cos?" o "Quines coses pots fer que abans no podies?". D'aquesta manera, s'activa una connexió saludable amb el cos i la ment agafa el control de manera natural. "Deixa que la biologia faci la seva feina. No forcis res. El moviment és un dels nostres impulsos primaris i, per tant, quan els més petits fan prou activitat física, acaben interioritzant que l'exercici és beneficiós per a ells".
Encara que explicar els avantatges de l'exercici sembli una bona idea, és millor no treure l'aspecte biològic durant la conversa. "Els adults solen fer coses quan l'objectiu té una explicació científica, però els més petits senten més inspiració quan aquest objectiu està relacionat amb una història", afirma el Nike Master Trainer Brian Nunez.
Per exemple, en comptes d'explicar que els salts amb esquat són una de les millors maneres de reforçar les cames, narra la història d'una granota famèlica que necessitava unes anques fortes i ràpides per travessar l'estany i atrapar més mosques, i que, per aconseguir-ho, havia de practicar els salts i anar millorant. Si es tracta d'un exercici que es basa en la velocitat, com ara els salts de tisora, digues que el seu jugador de bàsquet o ballarí preferit es desplacen molt ràpidament gràcies a aquests moviments.
En descriure els exercicis d'una manera que puguin entendre perfectament i que els capti l'atenció, els agradarà més moure's i serà més probable que gaudeixin de l'esport.
A partir d'aquest moment, pots crear una base. Després d'un parell de setmanes de moviment regular, Cutaia suggereix canviar les preguntes: "Com et sents amb el teu cos?" o "Quines coses pots fer que abans no podies?". D'aquesta manera, s'activa una connexió saludable amb el cos i la ment agafa el control de manera natural. "Deixa que la biologia faci la seva feina. No forcis res. El moviment és un dels nostres impulsos primaris i, per tant, quan els més petits fan prou activitat física, acaben interioritzant que l'exercici és beneficiós per a ells".
Encara que explicar els avantatges de l'exercici sembli una bona idea, és millor no treure l'aspecte biològic durant la conversa. "Els adults solen fer coses quan l'objectiu té una explicació científica, però els més petits senten més inspiració quan aquest objectiu està relacionat amb una història", afirma el Nike Master Trainer Brian Nunez.
Per exemple, en comptes d'explicar que els salts amb esquat són una de les millors maneres de reforçar les cames, narra la història d'una granota famèlica que necessitava unes anques fortes i ràpides per travessar l'estany i atrapar més mosques, i que, per aconseguir-ho, havia de practicar els salts i anar millorant. Si es tracta d'un exercici que es basa en la velocitat, com ara els salts de tisora, digues que el seu jugador de bàsquet o ballarí preferit es desplacen molt ràpidament gràcies a aquests moviments.
En descriure els exercicis d'una manera que puguin entendre perfectament i que els capti l'atenció, els agradarà més moure's i serà més probable que gaudeixin de l'esport.