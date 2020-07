Com motivar els infants perquè es moguin

Per convèncer els més petits que facin esport, cal fer-ho de manera divertida.

Inspira els més petits perquè es moguin cada dia amb activitats divertides en grup. T'oferim diversos consells per fer preguntes correctes als més petits perquè s'adonin dels avantatges físics i mentals de l'exercici.



Convèncer els més petits que l'activitat física és sinònim de diversió és només la meitat del procés per aconseguir que es moguin. L'altra meitat consisteix a fer que es preocupin pel moviment i que siguin més propensos a practicar exercici perquè volen.



Passa el mateix amb els adults: "No pots forçar els sentiments i les emocions dels nens", comenta Diana Cutaia, fundadora de Coaching Peace Consulting i col·laboradora de l'equip d'impacte social i comunitari de Nike. "En canvi, pots oferir-los oportunitats perquè s'adonin de com se senten i n'extreguin les seves pròpies conclusions".



Fes que s'entrenin amb tu durant cinc dies consecutius amb el programa Fitness Adventure amb Brian i Bella Nunez o qualsevol altra activitat física (com jugar a fet i amagar al jardí). Cutaia recomana preparar una bateria de preguntes al matí després del primer dia per saber com se senten. Per exemple: "Sents alguna cosa diferent avui? Sents que tens més energia? Has dormit millor? Vols fer més exercicis com els d'ahir?". Amb aquestes preguntes, els més petits s'adonaran de com se senten i com els afecta l'exercici (cosa que potser no haurien notat per si mateixos) sense haver de convèncer-los de res.