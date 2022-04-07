La millor manera de plegar una samarreta per estalviar espai

Com pots plegar una samarreta per estalviar espai
Cura dels productes
T'expliquem les millors maneres de plegar samarretes per estalviar espai i tenir-ho tot ben endreçat.
De vegades, les peces bàsiques, com ara les samarretes, els mitjons i els xandalls s'acumulen a l'armari o a la maleta i, després, costa molt tenir-ho tot endreçat. Si no plegues correctament les samarretes ocuparan més espai i és fàcil que estiguin arrugades quan te les vulguis posar. Tanmateix, hi ha formes eficients de plegar i organitzar la roba de manera ordenada, sense haver de seguir un munt de passos complicats. A continuació t'expliquem alguns mètodes senzills per plegar la roba que t'ajudaran a mantenir l'armari i les samarretes endreçats.
Penjar o plegar?
La primera pregunta que ens fem a l'hora de posar-nos a endreçar una pila de samarretes és si la millor opció és plegar-les. Per poder accedir ràpidament a les samarretes que no vols planxar quan tens pressa, la millor opció serà penjar-les.
Generalment, és millor penjar les parts superiors fetes de lli (ja que aquest teixit s'arruga amb facilitat), les bruses, les camises amb botons i les jaquetes. Tot i que penjar-les pot reduir el risc d'arrugues, alguns penjadors poden fer que les samarretes perdin la forma. Els penjadors amb enconxat o més amples poden evitar que es deformin les peces.
Les samarretes per al dia a dia confeccionades amb una barreja de cotó o polièster, com ara la samarreta d'entrenament Nike Dri-FIT, són ideals per penjar-les i gaudir de més espai, però plegar-les t'ofereix la possibilitat d'optimitzar la forma en què utilitzes l'espai.
Com pots plegar una samarreta
Tens diverses opcions si finalment decideixes plegar les samarretes. Els mètodes per plegar samarretes més habituals i pràctics es classifiquen en dues categories: el plegat vertical i el plegat pel pit.
1. El plegat vertical
Aquest mètode és el més recomanable quan tens poc espai. Quan dominis aquesta tècnica, podràs alliberar la teva creativitat a l'hora d'organitzar les samarretes. Per exemple, pots organitzar les samarretes com si fossin documents en un arxivador, amb els colls mirant cap amunt. Col·loca una darrere de l'altra. Et sorprendrà veure quantes samarretes pots ficar en un calaix.
Com fer el plegat vertical:
- Col·loca la samarreta estirada sobre una taula o una superfície plana, cap avall.
- Allisa les arrugues.
- Plega la samarreta per la meitat de forma vertical, i d'esquerra a dreta. Les mànigues han de quedar alineades.
- Agafa les dues mànigues i plega-les cap a la meitat de la peça.
- Plega la samarreta de forma horitzontal, de manera que la part superior quedi unida a la part inferior.
- Torna a plegar la peça per la meitat de forma horitzontal i ja podràs col·locar-la al calaix.
2. El plegat pel pit
Si no disposes d'una superfície plana amb la qual puguis treballar, però vols que les samarretes quedin com petits paquets, prova el plegat pel pit. Pots agafar una samarreta que tinguis a l'assecadora, plegar-la i col·locar-la al calaix de forma ràpida i eficient, sense que et calgui cap altre accessori.
Com pots fer el plegat pel pit:
- Agafa la samarreta per les espatlles amb la part davantera mirant cap a tu.
- Plega cada màniga pel darrere, cap a la meitat de la samarreta.
- A continuació, plega la peça per la meitat de forma horitzontal de manera que la part superior es trobi amb la inferior.
- Torna a plegar la samarreta per la meitat de forma horitzontal. Així aconseguiràs un rectangle compacte amb el coll cap amunt.
Aquest mètode és ideal per apilar les samarretes en una prestatgeria.
I si les enrotlles?
Enrotllar samarretes pot requerir temps. Et recomanem que reservis aquesta tècnica per a les ocasions en les quals realment necessitis més espai, com per exemple, quan fas una maleta. Potser aquesta tècnica no és la millor per evitar les arrugues. Per tant, si pots, utilitza-la només amb camises que no requereixin molta cura.
Com pots plegar peces amb coll
En el cas de les peces amb coll, com ara els polos, et recomanem que les pleguis i que reservis una mica d'espai per penjar altres peces (com per exemple les camises Oxford amb botons). El plegat del polo és una versió similar a la del plegat pel pit que et permet assegurar-te que el coll no s'arruga massa.
Com pots plegar peces amb coll:
- Col·loca la peça estirada sobre una taula o una superfície plana, cap avall.
- Plega les mànigues cap a la meitat de la part posterior, de manera que els punys quedin superposats.
- Estira la peça i, a continuació, plega els laterals fins que toquin la meitat de la part posterior.
- Després, plega la peça per la meitat de forma que la vora inferior arribi fins a l'alçada de la part de sota del coll. Si la peça ha quedat massa llarga i vols que quedi més compacta, pots tornar a plegar-la per la meitat i portar l'extrem plegat fins al coll.
Text: Lesly Gregory