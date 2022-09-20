Com s'ensenya el servei del tennis als adults
Esports i activitat
Els experts ens expliquen els principis bàsics per aprendre a dominar aquest cop tan important.
Sigui com sigui el partit de tennis, cada joc comença amb un servei. Malgrat que ens pot semblar que això ho sap tothom, el que és menys sabut és que el servei és el cop més difícil (i important) d'aquest esport.
"Un servei suposa el 50 % dels punts que serveixes o restes en un partit", explica Anthony Evrard, exjugador de tennis professional belga certificat pel PTR (Professional Tennis Registry). "A diferència dels cops de dreta o de revés, que venen de l'altra banda de la xarxa, un servei, igual que un tir lliure en bàsquet, és l'únic cop sobre el qual tens el 100 % del control. Tanmateix, tot i tenir tot el control, és el cop més difícil de fer constantment".
Tot i que aprendre a fer aquest moviment pot ser difícil, dominar el més bàsic és crucial per millorar la teva tècnica de joc en general.
Per aprendre a fer un servei correctament, és útil dividir-lo en diverses fases, explica Christo Schultz, entrenador en cap de l'equip masculí de tennis de la Brandeis University.
Els principis bàsics del servei de tennis
El llançament
Abans d'endinsar-nos en la mecànica del servei, primer hem de parlar del llançament.
"El llançament és probablement la part més important del servei", afirma Evrard. "Si no llances la pilota al lloc adequat i la toques allà on cal, no faràs un bon servei".
Evrard recomana practicar el llançament a casa abans (i després) d'entrar a la pista. Per llançar la pilota, fes servir la mà no dominant. Si la teva mà dominant és la dreta, mantén el braç esquerre estirat i llança la pilota lleugerament cap endavant i per sobre del cap, en direcció a la posició de la una en un rellotge. Si és l'esquerra, llança la pilota lleugerament endavant, cap a la posició de les onze en un rellotge.
"Per practicar, llança la pilota amunt i disminueix la pressió de la mà perquè torni a baixar", diu Evrard.
Passos per dominar el servei
1.Comença des de la posició adequada.
Quan comences un joc de tennis, el servei inicial ve de la banda dreta de la línia de fons.
"Mentre et mantinguis a la banda dreta de la marca central, et pots col·locar on et resulti més còmode", explica Evrard. "Dirigiràs el servei cap al quadre de servei en diagonal", és a dir, al quadre petit que hi ha al costat oposat de la xarxa.
2.Visualitza el servei.
Com passa en molts esports, la visualització té un paper clau, sobretot si encara estàs aprenent a fer serveis. "Mira l'objectiu i visualitza on vols que vagi la pilota", recomana Evrard. "Al principi, n'hi ha prou d'aconseguir que la pilota vagi a parar al quadre de servei. Després ja aniràs treballant la precisió a mesura que progressis".
Evrard també recomana imaginar-se la xarxa una mica més alta del que és. Així tens marge d'error i t'assegures que la pilota passa per sobre. A continuació, visualitza el llançament i, després, el servei sencer.
3.Col·loca bé els peus.
"Comença posant-te de costat, amb la mà de la pilota cap endavant i les puntes dels peus paral·leles a la línia de fons", explica Schultz. "Amb les mans juntes davant teu, i la raqueta i la pilota tocant-se, recolza el pes al peu de davant".
Aquesta és la posició en què alguns jugadors decideixen fer botar la pilota a terra unes quantes vegades abans d'iniciar el moviment per fer el servei, però si tot just comences, és millor no complicar-se gaire la vida.
4.Transfereix el pes.
Per donar potència al teu servei, hauràs de transferir el pes des del peu de darrere fins al de davant.
Eric Hechtman, entrenador de Venus i Serena Williams, diu que no t'ho has d'imaginar com un moviment pendular, ja que per als principiants això pot provocar errors de temps innecessaris.
"Mantén el cap mirant avall i procura girar les espatlles i tirar el maluc del costat frontal tan endavant com puguis", diu. "Això farà que el cos transfereixi el pes correctament i de manera natural".
A mesura que vagis avançant, podràs augmentar aquesta transferència de pes i inclinar-te una mica més.
5.Tira la raqueta enrere i llança la pilota.
Tira la raqueta enrere fins a un angle de 90 graus i fes-la baixar cap a l'esquena. "Llança la pilota recta cap amunt al mateix temps", indica Evrard. "Amb una mà llances la pilota i amb l'altra portes la raqueta cap enrere".
El més important és mantenir rígid el braç amb què llances la pilota i el braç de la raqueta més relaxat.
"Als principiants els pot anar bé desconstruir el servei i repetir només aquesta part", comenta Evrard. Dit d'una altra manera, pot ser útil dividir el moviment en diverses fases i repetir-les abans d'executar-lo sencer. "Tira la raqueta cap enrere mentre llances la pilota, agafa la pilota i torna-ho a repetir. També pots imitar el moviment, amb la raqueta a la mà o sense, però procurant prestar-hi atenció. Imagina't el punt en què tocaries la pilota".
6.Mou la raqueta amb potència i un gest pronador
L'últim pas del servei consisteix a colpejar la pilota en el punt més alt. En aquesta fase, impulsa't amb el peu de darrere i fes anar la raqueta cap endavant i cap avall.
En el cas de les persones principiants, és important colpejar la pilota quan aquesta es troba en el punt més alt del llançament i completar el moviment", explica Evrard. "Quan es fa correctament, el cos i el braç es relaxen al final del moviment i provoquen la pronació o rotació del braç, de manera que la raqueta acaba al costat oposat del cos", afegeix l'expert. "Però això ja és de nivell una mica més avançat".
Per variar els exercicis per practicar el servei, Evrard també recomana als principiants que provin de fer-ho de genolls. "Això t'ensenya a llançar bé la pilota: s'ha de tirar ben amunt i, llavors, colpejar-la amb el braç estirat", diu.
Text: Amy Schlinger, entrenadora personal certificada per l'NASM