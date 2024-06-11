Sense orgull no hi ha esport
Gaudir sense remordiments
Al tercer episodi de la sèrie, vam tenir el privilegi de comptar amb llegendes internacionals de l'esport com l'exatleta olímpica Alyssa Conley i l'estrella del tennis en cadira de rodes Kgothatso Montjane, guanyadora dels tornejos d'EUA i França. Va haver-hi debats inspiradors i positius sobre com gaudir de les coses que fem sense remordiments és una pràctica diària per ser fidels a la nostra essència mitjançant petites accions. A més, es va ressaltar que la salut mental és tan important com la física, i que no hi ha límits per triomfar.
El mes d'octubre, amb motiu de la celebració de l'Orgull de Johannesburg a Sud-àfrica, Nike va organitzar una experiència Be True - In Motion de cap de setmana.
L'experiència va incloure diversos jocs de benestar i activitats de fitnes holístiques, però també va acollir una sèrie de pòdcasts d'entrevistes especials en col·laboració amb Cnr Juta & De Beer, presentades per Lwazi Madonsela i Ayabonga.