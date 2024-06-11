Sense orgull no hi ha esport
Cuidar-se de forma radical
Descobreix l'opinió del carismàtic activista LGBTQIA+ Thami Dish sobre les conseqüències de tenir una actitud inclusiva. També ens ha explicat com trenca les barreres en situacions inesperades gràcies a la seva vulnerabilitat i de la gran importància de cuidar-se molt quan l'objectiu és crear una comunitat motivadora i inspiradora.
Al segon episodi de la sèrie, els nostres presentadors aprofundeixen en el valor de les accions envers les paraules amb Thami Dish. Aquest activista queer parla sobre ensenyar a les persones joves i aprendre'n, sobre com la joventut és la base de l'oposició a les idees establertes i com això crea les oportunitats de canvi que necessita el món.
Mira l'episodi ara i descobreix les perspectives, experiències i idees al voltant del significat de reimaginar l'orgull.
El mes d'octubre, amb motiu de la celebració de l'Orgull de Johannesburg a Sud-àfrica, Nike va organitzar una experiència Be True - In Motion de cap de setmana.
L'experiència va incloure diversos jocs de benestar i activitats de fitnes holístiques, però també va acollir una sèrie de pòdcasts d'entrevistes especials en col·laboració amb Cnr Juta & De Beer, presentades per Lwazi Madonsela i Ayabonga.