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Última actualització: 11 de juny del 2024
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Sense orgull no hi ha esport

Cuidar-se de forma radical

Descobreix l'opinió del carismàtic activista LGBTQIA+ Thami Dish sobre les conseqüències de tenir una actitud inclusiva. També ens ha explicat com trenca les barreres en situacions inesperades gràcies a la seva vulnerabilitat i de la gran importància de cuidar-se molt quan l'objectiu és crear una comunitat motivadora i inspiradora.

Al segon episodi de la sèrie, els nostres presentadors aprofundeixen en el valor de les accions envers les paraules amb Thami Dish. Aquest activista queer parla sobre ensenyar a les persones joves i aprendre'n, sobre com la joventut és la base de l'oposició a les idees establertes i com això crea les oportunitats de canvi que necessita el món.

Mira l'episodi ara i descobreix les perspectives, experiències i idees al voltant del significat de reimaginar l'orgull.

El mes d'octubre, amb motiu de la celebració de l'Orgull de Johannesburg a Sud-àfrica, Nike va organitzar una experiència Be True - In Motion de cap de setmana.

L'experiència va incloure diversos jocs de benestar i activitats de fitnes holístiques, però també va acollir una sèrie de pòdcasts d'entrevistes especials en col·laboració amb Cnr Juta & De Beer, presentades per Lwazi Madonsela i Ayabonga.

Més informació
Be True - In Motion: Un pòdcast amb Thami Dish, El significat de l'autenticitat

Sense orgull no hi ha esport

El significat de l'autenticitat

Be True - In Motion: Un pòdcast amb Thami Dish, Gaudir sense remordiments

Sense orgull no hi ha esport

Gaudir sense remordiments

Be True - In Motion: Un pòdcast amb Thami Dish, El significat de l'autenticitat

Sense orgull no hi ha esport

El significat de l'autenticitat

Be True - In Motion: Un pòdcast amb Thami Dish, Gaudir sense remordiments

Sense orgull no hi ha esport

Gaudir sense remordiments

Publicat originalment el: 11 de juny del 2024