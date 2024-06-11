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Última actualització: 11 de juny del 2024
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Sense orgull no hi ha esport

El significat de l'autenticitat

Ser artista d'avantguarda significa ser fidel a nosaltres mateixos i cercar l'equilibri entre el benestar i els objectius. Dona un cop d'ull a l'artista jove de Sud-àfrica Haneem Christian mentre conversa sobre què cal per créixer i, el que és més important, què s'ha de fer per mantenir-se fidel a un mateix davant de les moltes invitacions a adaptar-se a les expectatives del món.

Al primer episodi d'aquesta sèrie, els nostres presentadors conversen amb l'artista de Sud-àfrica Haneem Christian entorn de què cal per créixer i, principalment, què és necessari per mantenir-se fidel a un mateix davant de les moltes invitacions a adaptar-se a les expectatives del món.

Mira l'episodi ara i descobreix les perspectives, experiències i idees al voltant del significat de reimaginar l'orgull.

El mes d'octubre, amb motiu de la celebració de l'Orgull de Johannesburg a Sud-àfrica, Nike va organitzar una experiència Be True - In Motion de cap de setmana.

L'experiència va incloure diversos jocs de benestar i activitats de fitnes holístiques, però també va acollir una sèrie de pòdcasts d'entrevistes especials en col·laboració amb Cnr Juta & De Beer, presentades per Lwazi Madonsela i Ayabonga.

Més informació
Be True - In Motion: Un pòdcast amb Haneem Christian, Cuidar-se de forma radical

Sense orgull no hi ha esport

Cuidar-se de forma radical

Be True - In Motion: Un pòdcast amb Haneem Christian, Gaudir sense remordiments

Sense orgull no hi ha esport

Gaudir sense remordiments

Publicat originalment el: 7 de desembre del 2023