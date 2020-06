Batut recuperador de síndria

Recupera't després de l'entrenament amb aquest batut supersaludable.

Síndria: la fruita dolça d'estiu amb un munt de beneficis ocults. Descobreix per què és fantàstica per a la recuperació muscular i per reduir la inflamació, i com pots incorporar-la per recuperar-te amb la recepta d'aquest deliciós batut.



Aquesta beguda apta per a vegans combina nutrients que poden ajudar a reduir el dolor muscular i a recuperar els electròlits després d'un entrenament intens. A més, és fàcil de preparar i increïblement refrescant. Descobreix per què i aconsegueix la recepta a continuació, així com uns quants consells per preparar-la i personalitzar-la.