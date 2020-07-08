Batut recuperador de síndria

Batut de síndria per recuperar forces
Consells
de Nike Training
Recupera't després de l'entrenament amb aquest batut supersaludable.
Síndria: la fruita dolça d'estiu amb un munt de beneficis ocults. Descobreix per què és fantàstica per a la recuperació muscular i per reduir la inflamació, i com pots incorporar-la per recuperar-te amb la recepta d'aquest deliciós batut.
Aquesta beguda apta per a vegans combina nutrients que poden ajudar a reduir el dolor muscular i a recuperar els electròlits després d'un entrenament intens. A més, és fàcil de preparar i increïblement refrescant. Descobreix per què i aconsegueix la recepta a continuació, així com uns quants consells per preparar-la i personalitzar-la.
Ingredients destacats (i motius pels quals t'encantaran)
- La síndria com a font de nutrients.
Aquesta fruita dolça conté nivells elevats de licopè de l'aminoàcid citrul·lina. Els estudis demostren que la primera substància pot ajudar a reduir la inflamació i el dolor muscular per afavorir una recuperació més ràpida, i es creu que el segon element augmenta el rendiment millorant el flux sanguini i l'absorció d'oxigen. Com que la síndria està composta d'aigua en un 92 %, també pot ajudar a rehidratar el cos després d'un entrenament intens.
- La coliflor proporciona textura sense afegir-hi gust.
Si el fet d'afegir coliflor a un batut no et fa gaire gràcia, t'assegurem que és força insípida pel que fa al sabor (és probable que només notis el gust del mango i la síndria, que són més dolços). Aquesta verdura aporta una textura cremosa semblant a la de la llet. Pot ser una manera senzilla d'afegir més verdures a la teva dieta.
Consells útils per preparar aquest snack fàcilment
- Aconsegueix més ingredients.
Agafa unes quantes bosses de productes congelats per poder tenir el que necessites a mà i preparar diverses racions.
- Prepara la coliflor.
Prepara la coliflor fresca amb antelació: talla-la en bocins, cuina'ls al vapor i congela'ls. Et serà especialment útil si les verdures crues tendeixen a fer-te sentir inflor.
- Guarda el menjar de manera intel·ligent.
Posa racions individuals de mango i coliflor juntes en carmanyoles hermètiques i desa-les al congelador. Quan vulguis preparar un batut, només hauràs de posar la barreja a la batedora amb la resta dels ingredients.
Vols personalitzar la recepta? Et donem algunes idees:
- Utilitza qualsevol tipus de llet.
Si evites els productes lactis, no hi ha cap problema. Si tens al·lèrgia a les nous, pots substituir la llet de nous per llet de coco o de civada.
- Afegeix-hi proteïnes.
Per optimitzar la recuperació després d'un entrenament de força destinat a desenvolupar els músculs, tingues en compte que pots afegir proteïnes en pols sense gust (o d'origen vegetal si vols que sigui un snack vegà). També podries afegir-hi iogurt grec natural apte per a vegetarians.
- Elimina part del sucre.
Pensa a canviar el mango per una fruita més baixa en sucre, com ara les maduixes o els nabius.
- Sigues flexible amb les llavors.
Si no tens llavors de cànem al rebost, pots utilitzar llavors de xia o de lli. Proporcionen més fibra que t'omplirà, però menys proteïnes que el cànem.
Com es fa: batut de síndria per recuperar forces
Racions: 1
Temps de preparació: 5 minuts
Temps total: 5 minuts
Ingredients
152 g de síndria tallada a daus
100 g de bocins de coliflor congelada
40 g de mango trossejat fresc o congelat
30 ml suc de llima fresc
180 ml de llet de nous
5 ml de pol·len d'abella, i una mica més per a la decoració
5 ml de llavors de cànem, i una mica més per a la decoració
Preparació
- Posa tots els ingredients en una batedora i barreja'ls fins a aconseguir una textura suau.
- Decora el batut amb el pol·len d'abella i les llavors de cànem. Gaudeix-ne a l'instant amb una palleta reutilitzable.