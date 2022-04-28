Bra By Adwoa: Estil de sostenidors esportius

Bra By Adwoa
Adwoa Aboah: looks amb sostenidors esportius
Bra By Adwoa és la nova entrega de la sèrie Bra By. Aquest cop ens visita Adwoa Aboah, una icona de la moda, model, actriu i activista. En la seva plataforma i el seu podcast, Gurls Talk, ha demostrat a la seva comunitat mitjançant que és una gran defensora de l'amor propi, i aquest article de Looks amb sostenidors esportius n'és un exemple. Uneix-te a Adwoa i descobreix tot el que li agrada dels dissenys de sostenidors esportius.
Estil londinenc informal amb els sostenidors Nike Swoosh en blanc
"Quan soc a Londres em sento com a casa, és la meva comunitat. Aquest look és genial i té un estil actual i per això em recorda la meva ciutat. M'encanten els sostenidors esportius Swoosh clàssics. Són llegendaris per una raó i sempre ho seran. Tenen un aire nostàlgic dels anys 90 que m'agrada molt, perquè em fan tornar a la meva adolescència. A més, l'energia de la jaqueta verd es combina amb el blau elèctric de la dessuadora amb caputxa que porto a sota i em fa sentir fantàstica".
Relaxació i subtilesa amb els sostenidors Nike Air Dri-FIT Indy en negre
"Aquest disseny és el meu preferit per relaxar-me i descansar. Com que és suau i molt còmode (que són dues coses que busco sempre), és perfecte per a les sessions de ioga relaxants: per fer estiraments i respiracions o simplement jeure a terra. Aquests sostenidors esportius m'ofereixen molta subjecció, però em permeten relaxar-me, descansar i recuperar-me".
Un toc de color amb els sostenidors Nike Swoosh en vermell
"M'encanta aquest look perquè resulta impactant gràcies al disseny tan fosc que es trenca amb un toc vermell. El vermell és el color de la potència i l'energia físiques. Per això em sento genial amb aquest look. És perfecte per fer activitats d'alt impacte, com ara sessions de boxa en les quals vols esforçar-te al màxim, sentir tota la teva energia i superar els límits".
T'agrada aquest look senzill d'Adwoa? Aconsegueix-lo aquí.