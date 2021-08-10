Com podem millorar qüestionant-nos les pròpies creences, segons el psicòleg de les organitzacions Adam Grant

Podcast Trained: Obre la ment amb Adam Grant
Consells
Adam Grant va aprendre a replantejar-se les seves idees preconcebudes des d'un trampolí. Ara, com a psicòleg organitzacional, ens demostra amb informació científica la importància d'aquesta pràctica.
"Trained" és un podcast que explora l'últim en fitnes integral.
Segons Adam Grant, psicòleg organitzacional, cada vegada rebem més informació i de manera més accelerada. L'expert afirma que l'única manera de mantenir-nos al dia és aprendre a qüestionar-nos les coses que pensàvem que ja sabíem. En aquest episodi de Trained, aquest autor supervendes parla amb Ryan Flaherty, director de rendiment sènior de Nike, sobre com podem obrir la ment. Adam comença amb un consell que li va donar el seu entrenador de busseig quan era petit i que el va ajudar a replantejar-se la por a les altures i a entendre que l'esforç és més important que el talent natural. Més endavant, això el va ajudar a guanyar un premi All-America. A continuació, el psicòleg ens explica per què mai hem de tenir una actitud passiva davant d'un conflicte, i parla sobre els perills d'obsessionar-se amb el benestar i la forma física i la importància de tenir el que ell anomena un "entorn estimulant".
"Com més ràpid viatja la informació, més ràpid canvia el món que ens envolta i més ens hem d'afanyar per adaptar-nos-hi".
Adam Grant
Psicòleg organitzacional i autor de Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know
Tens alguna pregunta sobre actitud, moviment, nutrició, recuperació o son? Ens vols suggerir algun convidat o algun tema? Envia un correu electrònic a Flaherty a trained@nike.com i estudiarà la teva proposta.