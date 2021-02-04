ACG primavera 2021: Crater Lake, Oregon, EUA

Primavera de 2021: Crater Lake, Oregon (EUA)
Aquesta temporada, l'objectiu és trobar alguna cosa màgica. Quan contemples Crater Lake, a Oregon (EUA), pots veure aquesta màgia. El llac més profund d'Amèrica del Nord amaga moltes coses sota la superfície, encara que la serva tonalitat de blau espectacular capta l'atenció de seguida. Per a la primera col·lecció d'aquest any, hem seguit els nostres instints i hem continuat amb l'estil per capes que tant ens agrada. Per això hem actualitzat la gamma de colors de la jaqueta GORE-TEX Misery Ridge, la dessuadora Polartec Wolf Tree i l'armilla PrimaLoft Rope de Dope i hem abaixat les sabatilles Mountain Fly. A més, segur que t'encantaran les noves incorporacions de la família ACG, com la dessuadora amb caputxa Wizard Island. Ja t'havíem dit que la cosa tractava de màgia.
Accessori per al cap: gorra ACG Tailwind. Capa exterior transpirable: armilla Rope de Dope Mazama per a dona. Capa base: dessuadora Wolf Tree Polartec per a dona. Part inferior: pantalons Cargo per a dona. Calçat: Air Nasu GORE-TEX
Accessori per al cap: cinta absorbent ACG. Capa exterior transpirable: jaqueta Misery Ridge GORE-TEX per a dona. Calçat: Nasu GORE-TEX
Capa exterior transpirable: armilla Rope de Dope per a home. Capa intermèdia càlida: dessuadora Wolf Tree per a home. Part inferior: faldilla llisa reversible amb farciment Rope de Dope per a dona, pantalons de trail per a home. Calçat: Mountain Fly Low GORE-TEX
Capa exterior transpirable: jaqueta Misery Ridge GORE-TEX per a home. Capa intermèdia càlida: dessuadora Wolf Tree per a home. Part inferior: pantalons Cargo. Calçat: Mountain Fly Low GORE-TEX