L'AntetokounBros Academy en acció

No hi ha cap objectiu que sigui massa ambiciós
Comunitat
Potser el món coneix Giannis Antetokounmpo per ser un campió de l'NBA, però el que el fa realment especial és el seu treball fora de la pista.
Giannis Antetokounmpo és un dels jugadors més populars de l'NBA. Té el títol d'MVP i és tot un campió. És el Greek Freak! No obstant això, el seu treball més especial es troba fora de la pista: l'AntetokounBros Academy.
Pot ser que la passió de Giannis sigui el bàsquet, però el seu objectiu és crear un espai on tothom pugui sentir-se com a casa. La filosofia del campió resumeix molt bé aquest missatge: "L'important és l'objectiu, no el punt de partida!".
"La majoria de nens i nenes que venen aquí senten que no encaixen en cap lloc i tenen molt poca confiança. Aquesta experiència els ajuda a guanyar seguretat i a desenvolupar les habilitats que necessiten per viure en societat".
Evina Maltsi
Entrenadora principal de l'AntetokounBros Academy
Cada any, l'acadèmia reuneix 100 nens i nenes vulnerables (i 12 entrenadors) de diferents grups socials, barris i països amb diferents històries. L'AntetokounBros Academy dona l'oportunitat als més petits d'alliberar i desenvolupar el seu potencial amb l'esport.
Amb l'ajuda dels seus germans, de l'Onassis Foundation i d'Eurohoops, Giannis ha creat l'espai que ell mai va tenir quan era petit, un espai d'inspiració. Per això aquest projecte significa tant per a ell.
L'AntetokounBros Academy es troba en les pistes de bàsquet que va renovar Nike per a les comunitats dels barris d'Ellinorosson, Ampelokipi i Lamprini. Tot i això, fora de la pista, aquesta acadèmia ofereix moltes més coses.
Durant tot l'any, els nens i nenes reben sessions d'orientació i xerrades sobre beques escolars a l'Onassis Foundation, gaudeixen d'anàlisis esportives organitzades per l'equip d'entrenadors d'Eurohoops i s'inspiren amb els discursos d'atletes i professionals de diversos camps.
"Aquests nens i nenes són una minimostra de la societat. Si pensem i actuem en equip, el nostre futur serà millor".
Konstantinos Papaloukas
Soci responsable de l'organització Eurohoops
Giannis és fill d'immigrants que van sortir de Nigèria per trobar feina i aconseguir una nova vida, així que coneix molt bé què se sent com a forà. Aquest sentiment l'ha motivat a fer que tots els nens i nenes se sentin a casa i puguin alliberar el seu potencial siguin quines siguin les seves circumstàncies.
"Tothom té una història, una vida i un color de pell. Sempre que treballem en equip, aprenem coses noves".
Giannis Antetokounmpo
AntetokounBros és com una família. Els entrenadors i els estudiants s'ensenyen mútuament coses sobre la vida, i això és el que fa que aquest projecte sigui tan especial.
A més a més, l'acadèmia ofereix avantatges molt tangibles. Els estudiants es graduen i assisteixen a una cerimònia de premis. Les sis persones amb millors notes reben beques per continuar la seva formació en bàsquet a l'Eurohoops Academy. Enguany, el talent més destacat rebrà com a premi una beca universitària única finançada per l'Onassis Foundation.
"L'AntetokounBros Academy està formada per diferents nacionalitats, religions i gèneres que s'uneixen als barris d'Atenes (Grècia) per aconseguir els seus somnis".
Afroditi Panagiotakou
Directora de cultura de l'Onassis Foundation
Tot i que aquesta acadèmia és impressionant, Giannis resumeix tot el projecte d'una manera molt senzilla:
"Aquí t'ho passaràs bé!"
Giannis Antetokounmpo
És un dels jugadors més disciplinats que existeixen, però creu que, quan t'ho passes bé, aconsegueixes el teu màxim potencial.
"Quan trobes allò que et fa feliç, no ho has d'abandonar, perquè et convertirà en la teva millor versió".
Giannis Antetokounmpo
Fotografia: Eleni Albarosa
Vídeo: Alkis Papastathopoulos
Animació: Ultra Brand Studio