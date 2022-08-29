La diversión empieza por ti

Entrenar a niños/as: El poder de los juegos se ha diseñado para ayudar a coaches de todo tipo a fusionar juego y deporte para hacer que la actividad física sea todavía más divertida y accesible para los niños.

Jugar es fundamental en la infancia. Además, cualquier persona con las herramientas de coaching adecuadas puede enseñarles lo divertido que es el deporte, ¡incluso tú! Ya disponible en la Nike Training Club App tienes Entrenar a niños/as: El poder de los juegos, un programa que te ayuda a motivarles con habilidades motrices, retos y juegos divertidos. Hemos creado este programa en colaboración con la Leeds Beckett University y ICOACHKIDS, un movimiento global sin ánimo de lucro que fomenta una educación deportiva. Todo forma parte del compromiso Made to Play de Nike para fomentar el ejercicio entre niños y niñas.

¿Sabías que los juegos son una de las principales formas de aprendizaje, socialización y uso de la imaginación? Fomentar el juego durante los primeros años de vida favorece la salud física y mental. Este programa se compone de 3 módulos diseñados para darte las herramientas necesarias para que los niños vean la actividad física como un juego divertido. Cada módulo cuenta con vídeos breves y educativos sobre el poder de los juegos y guías para preparar tus clases en forma de vídeos paso a paso y consejos de expertos.