La diversión empieza por ti
Entrenar a niños/as: El poder de los juegos
Entrenar a niños/as: El poder de los juegos se ha diseñado para ayudar a coaches de todo tipo a fusionar juego y deporte para hacer que la actividad física sea todavía más divertida y accesible para los niños.
Jugar es fundamental en la infancia. Además, cualquier persona con las herramientas de coaching adecuadas puede enseñarles lo divertido que es el deporte, ¡incluso tú! Ya disponible en la Nike Training Club App tienes Entrenar a niños/as: El poder de los juegos, un programa que te ayuda a motivarles con habilidades motrices, retos y juegos divertidos. Hemos creado este programa en colaboración con la Leeds Beckett University y ICOACHKIDS, un movimiento global sin ánimo de lucro que fomenta una educación deportiva. Todo forma parte del compromiso Made to Play de Nike para fomentar el ejercicio entre niños y niñas.
¿Sabías que los juegos son una de las principales formas de aprendizaje, socialización y uso de la imaginación? Fomentar el juego durante los primeros años de vida favorece la salud física y mental. Este programa se compone de 3 módulos diseñados para darte las herramientas necesarias para que los niños vean la actividad física como un juego divertido. Cada módulo cuenta con vídeos breves y educativos sobre el poder de los juegos y guías para preparar tus clases en forma de vídeos paso a paso y consejos de expertos.
Módulo 1: ¡Juguemos a la pelota!
Este módulo se centra en desarrollar su capacidad para mantener el cuerpo en posiciones estables durante actividades dinámicas y estáticas. Aprenderás sobre entrenamiento de fuerza y movilidad, y también formas divertidas de añadir los juegos en la rutina de entrenamiento para animarles a participar.
Módulo 2: Coordinación y velocidad
Este módulo es para desarrollar la eficiencia del movimiento mediante dos elementos clave en el deporte: la coordinación y la velocidad. Puede ser complicado trabajar con el cuerpo en desarrollo, las habilidades y, sobre todo, la capacidad de atención. Aquí encontrarás consejos que puedes poner en práctica en varios deportes y entrenamientos, así que tendrán muchas actividades de correr, esquivar y saltar.
Módulo 3: Trabajamos la resistencia
Este módulo se centra en mejorar cómo soportan el cansancio mediante juegos para desarrollar la capacidad de aguantar más tiempo esforzándose al máximo. Exacto, hablamos de la resistencia, es decir, la capacidad de repetir movimientos durante un periodo de tiempo. Aquí aprenderás a incorporar diferentes actividades y juegos de intensidad baja y alta en las clases para trabajar la resistencia muscular, la aeróbica y la anaeróbica.