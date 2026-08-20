  1. Basketball
    2. /
  2. Sko

Kvinder Basketball Low top Sko

(44)
Køn 
(1)
Kvinder
Shop efter pris 
(0)
Atleter 
(0)
Skohøjde 
(1)
Low top
Brand 
(0)
Farve 
(0)
Teknologi 
(0)
Udsalg og tilbud 
(0)
Størrelse 
(0)
Kollektioner 
(0)
Sports 
(1)
Basketball
Ja 4 "Nightmare"
Ja 4 "Nightmare" Basketballsko
Kommer snart
Ja 4 "Nightmare"
Basketballsko
979,90 kr.
Giannis Freak 8 LX
Giannis Freak 8 LX Basketballsko
Kommer snart
Giannis Freak 8 LX
Basketballsko
949,90 kr.
Sabrina 4 "Light Work"
Sabrina 4 "Light Work" Basketballsko
Kommer snart
Sabrina 4 "Light Work"
Basketballsko
979,90 kr.
Giannis Freak 8 "Buckitos"
Giannis Freak 8 "Buckitos" Basketballsko
Giannis Freak 8 "Buckitos"
Basketballsko
849,90 kr.
Kobe III Protro
Kobe III Protro Basketballsko
Fås i SNKRS
Kobe III Protro
Basketballsko
1.399 kr.
Kobe III Low Protro
Kobe III Low Protro Basketballsko til mænd
Kobe III Low Protro
Basketballsko til mænd
1.399 kr.
Book 2 "Tigers"
Book 2 "Tigers" Basketballsko
Book 2 "Tigers"
Basketballsko
1.199 kr.
A'Two "Pinkies Up"
A'Two "Pinkies Up" A'ja Wilson-basketballsko
Bestseller
A'Two "Pinkies Up"
A'ja Wilson-basketballsko
1.049 kr.
Ja 3 "Animal Pack"
Ja 3 "Animal Pack" Basketballsko
Bestseller
Ja 3 "Animal Pack"
Basketballsko
999,90 kr.
Nike G.T. Cut Academy 2
Nike G.T. Cut Academy 2 Basketballsko
Nike G.T. Cut Academy 2
Basketballsko
749,90 kr.
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Basketballsko
Giannis Immortality 5
Basketballsko
679,90 kr.
Book 2 "Sunburst"
Book 2 "Sunburst" Basketballsko
Book 2 "Sunburst"
Basketballsko
1.149 kr.
Kobe IX Elite Low Protro
Kobe IX Elite Low Protro Basketballsko
Kobe IX Elite Low Protro
Basketballsko
1.549 kr.
Book 2 x McDonald's
Book 2 x McDonald's Basketballsko
Book 2 x McDonald's
Basketballsko
1.199 kr.
Caitlin 1 "Caitlin Blue"
Caitlin 1 "Caitlin Blue" Basketballsko
Kommer snart
Caitlin 1 "Caitlin Blue"
Basketballsko
1.049 kr.
Kobe 9 Low Protro
Kobe 9 Low Protro Basketballsko
Kobe 9 Low Protro
Basketballsko
1.349 kr.
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama" Basketballsko
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Basketballsko
1.499 kr.
A'Two "Mirrored"
A'Two "Mirrored" A'ja Wilson-basketballsko
Lige landet
A'Two "Mirrored"
A'ja Wilson-basketballsko
1.199 kr.
Kobe IX Elite Low EM Protro
Kobe IX Elite Low EM Protro Basketballsko
Kobe IX Elite Low EM Protro
Basketballsko
1.349 kr.
Book 2 "WNBA 30th"
Book 2 "WNBA 30th" Basketballsko
Book 2 "WNBA 30th"
Basketballsko
1.199 kr.
A'Two "WNBA 30th"
A'Two "WNBA 30th" A'ja Wilson-basketballsko
A'Two "WNBA 30th"
A'ja Wilson-basketballsko
1.149 kr.
Book 2 "The Phoenix"
Book 2 "The Phoenix" Basketballsko
Book 2 "The Phoenix"
Basketballsko
1.149 kr.
Sabrina 4 By You
Sabrina 4 By You Custom basketballsko
Customise
+5
Customise
Sabrina 4 By You
Custom basketballsko
1.199 kr.
A'Two By You
A'Two By You Custom A'ja Wilson-basketballsko
Customise
+2
Customise
A'Two By You
Custom A'ja Wilson-basketballsko
1.249 kr.