BASKETBALL

BASKETBALL

Basketball

(475)
Ja
Ja Basketball-T-shirt til mænd
Ja
Basketball-T-shirt til mænd
399,90 kr.
KD x NOCTA
KD x NOCTA Langærmet Nike-basislagsoverdel til mænd
KD x NOCTA
Langærmet Nike-basislagsoverdel til mænd
479,90 kr.
KD x NOCTA
KD x NOCTA Kortærmet T-shirt til mænd
KD x NOCTA
Kortærmet T-shirt til mænd
399,90 kr.
KD19
KD19 Basketballsko
KD19
Basketballsko
1.199 kr.
"LET ELLER SLIDSTÆRK – SABRINA 4 ER DET BEDSTE FRA BEGGE VERDENER."
"LET ELLER SLIDSTÆRK – SABRINA 4 ER DET BEDSTE FRA BEGGE VERDENER."
– Sabrina Ionescu
Giannis Freak 8 "Buckitos"
Giannis Freak 8 "Buckitos" Basketballsko
Giannis Freak 8 "Buckitos"
Basketballsko
849,90 kr.
Book 2 "Tigers"
Book 2 "Tigers" Basketballsko
Lige landet
Book 2 "Tigers"
Basketballsko
1.199 kr.
Kobe
Kobe Nike Dri-FIT-basketball-T-shirt til mænd
Genanvendte materialer
Kobe
Nike Dri-FIT-basketball-T-shirt til mænd
379,90 kr.
Kobe
Kobe 2-i-1-basketballshorts til mænd
Genanvendte materialer
Kobe
2-i-1-basketballshorts til mænd
749,90 kr.
Caitlin 1 "Caitlin Blue"
Caitlin 1 "Caitlin Blue" Basketballsko
Kommer snart
Caitlin 1 "Caitlin Blue"
Basketballsko
1.049 kr.
Sabrina 4
Sabrina 4 Basketballsko
Lige landet
Sabrina 4
Basketballsko
979,90 kr.
A'Two "Pinkies Up"
A'Two "Pinkies Up" A'ja Wilson-basketballsko
A'Two "Pinkies Up"
A'ja Wilson-basketballsko
1.049 kr.
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23 Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje
Genanvendte materialer
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje
779,90 kr.
Nikes DNA
Nikes DNA Dri-FIT-basketballshorts (20 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nikes DNA
Dri-FIT-basketballshorts (20 cm) til mænd
379,90 kr.
LeBron XXIII
LeBron XXIII Basketballsko
+3
Lige landet
LeBron XXIII
Basketballsko
1.499 kr.
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Basketballshorts (15 cm) til mænd
Ja Standard Issue
Basketballshorts (15 cm) til mænd
529,90 kr.
Ja 3 "Animal Pack"
Ja 3 "Animal Pack" Basketballsko
Ja 3 "Animal Pack"
Basketballsko
999,90 kr.
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23 Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje
Genanvendte materialer
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje
779,90 kr.
Kobe III Low Protro
Kobe III Low Protro Basketballsko til mænd
Kobe III Low Protro
Basketballsko til mænd
1.399 kr.
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Dri-FIT-basketballshorts i french terry-fleece (20 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nike Standard Issue
Dri-FIT-basketballshorts i french terry-fleece (20 cm) til mænd
529,90 kr.
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike-basketballtrøje til mænd
KD x NOCTA
Nike-basketballtrøje til mænd
879,90 kr.
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Therma-FIT-basketballhættetrøje til mænd
Genanvendte materialer
Nike Standard Issue
Therma-FIT-basketballhættetrøje til mænd
599,90 kr.
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Basketballsko
+1
LeBron Witness 9
Basketballsko
799,90 kr.
Nike Crossover
Nike Crossover Dri-FIT-basketballshorts (12,5 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Crossover
Dri-FIT-basketballshorts (12,5 cm) til kvinder
399,90 kr.
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Ærmeløs Dri-FIT Game Basketball-overdel til mænd
Nike Standard Issue
Ærmeløs Dri-FIT Game Basketball-overdel til mænd
399,90 kr.
Nike Precision 8 Low
Nike Precision 8 Low Basketballsko til mænd
Nike Precision 8 Low
Basketballsko til mænd
549,90 kr.
San Antonio Spurs Icon Edition
San Antonio Spurs Icon Edition Nike NBA Swingman-shorts til mænd
Genanvendte materialer
San Antonio Spurs Icon Edition
Nike NBA Swingman-shorts til mænd
529,90 kr.
Ja
Ja Basketballhættetrøje til mænd
Ja
Basketballhættetrøje til mænd
1.149 kr.
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Oversized basketballbukser i børstet, tungt materiale til mænd
Nike Standard Issue
Oversized basketballbukser i børstet, tungt materiale til mænd
799,90 kr.
Nike S.T. Charge
Nike S.T. Charge Basketballsko
Nike S.T. Charge
Basketballsko
979,90 kr.
Nike G.T. Cut Academy 2
Nike G.T. Cut Academy 2 Basketballsko
Nike G.T. Cut Academy 2
Basketballsko
749,90 kr.
Kobe
Kobe Nike-basketballbukser til mænd
Genanvendte materialer
Kobe
Nike-basketballbukser til mænd
1.049 kr.
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike-jerseyshorts til mænd
Genanvendte materialer
KD x NOCTA
Nike-jerseyshorts til mænd
599,90 kr.
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Dri-FIT–basketball-T-shirt til mænd
Genanvendte materialer
Nike Standard Issue
Dri-FIT–basketball-T-shirt til mænd
329,90 kr.
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Basketballsko
Giannis Immortality 5
Basketballsko
679,90 kr.
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Rygsæk med print (32 l)
Genanvendte materialer
Nike Varsity Elite
Rygsæk med print (32 l)
649,90 kr.
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama" Basketballsko
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Basketballsko
1.499 kr.
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Rygsæk (32 liter)
Genanvendte materialer
Nike Varsity Elite
Rygsæk (32 liter)
599,90 kr.
Nike S.T. Dynamite
Nike S.T. Dynamite Basketballsko til større børn
+1
Nike S.T. Dynamite
Basketballsko til større børn
399,90 kr.
Nike Everyday
Nike Everyday Cushioned Crew-strømper til børn (3 par)
Nike Everyday
Cushioned Crew-strømper til børn (3 par)
99,90 kr.
Nike
Nike Dri-FIT Game Classic-basketballshorts (25 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nike
Dri-FIT Game Classic-basketballshorts (25 cm) til mænd
299,90 kr.
Nike DNA Academy
Nike DNA Academy Dri-FIT-basketballshorts (20 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nike DNA Academy
Dri-FIT-basketballshorts (20 cm) til mænd
249,90 kr.
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Therma-FIT-basketballbukser med åbne manchetter til mænd
Genanvendte materialer
Nike Standard Issue
Therma-FIT-basketballbukser med åbne manchetter til mænd
679,90 kr.
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Basketballsko til større børn
Genanvendte materialer
Nike Team Hustle D 12
Basketballsko til større børn
479,90 kr.
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition Nike NBA Swingman-trøje til større børn (drenge)
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
Nike NBA Swingman-trøje til større børn (drenge)
649,90 kr.
Nike DNA Academy
Nike DNA Academy Dri-FIT-basketballshorts til mænd (28 cm)
Genanvendte materialer
Nike DNA Academy
Dri-FIT-basketballshorts til mænd (28 cm)
249,90 kr.
Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT-basketballshorts i mesh til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Essential
Dri-FIT-basketballshorts i mesh til kvinder
249,90 kr.
Nike
Nike Rygsæk til børn (20 L)
Bestseller
Nike
Rygsæk til børn (20 L)
239,90 kr.
Boston Celtics Icon Edition
Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Boston Celtics Icon Edition
Nike NBA Swingman-shorts til mænd
529,90 kr.
Nike Rival
Nike Rival Sports-bh med indlæg og ultrahøjt støtteniveau til kvinder
Bestseller
Nike Rival
Sports-bh med indlæg og ultrahøjt støtteniveau til kvinder
679,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Løstsiddende T-shirt til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
Løstsiddende T-shirt til kvinder
279,90 kr.
Nikes DNA
Nikes DNA Basketballshorts (12,5 cm) til større børn
Bestseller
Nikes DNA
Basketballshorts (12,5 cm) til større børn
299,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
Bestseller
Nike Pro Sculpt
Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
479,90 kr.
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Basketballsko
LeBron Witness 9
Basketballsko
879,90 kr.
Kobe IX Elite Low Protro
Kobe IX Elite Low Protro Basketballsko
Kobe IX Elite Low Protro
Basketballsko
1.549 kr.
Los Angeles Lakers Icon Edition
Los Angeles Lakers Icon Edition Nike NBA Swingman-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Los Angeles Lakers Icon Edition
Nike NBA Swingman-shorts til mænd
529,90 kr.
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Practice-basketballtrøje i mesh til mænd
Genanvendte materialer
Nike Standard Issue
Practice-basketballtrøje i mesh til mænd
329,90 kr.
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Golden State Warriors Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Golden State Warriors Association Edition
Golden State Warriors Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Golden State Warriors Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Cykelshorts (7,5 cm) med mellemhøj talje til kvinder
Bestseller
Nike Pro
Cykelshorts (7,5 cm) med mellemhøj talje til kvinder
239,90 kr.
USA Practice
USA Practice Nike-basketball-T-shirt til mænd
Genanvendte materialer
USA Practice
Nike-basketball-T-shirt til mænd
249,90 kr.
Spain Practice
Spain Practice Nike Dri-FIT-basketball-T-shirt til mænd
Genanvendte materialer
Spain Practice
Nike Dri-FIT-basketball-T-shirt til mænd
249,90 kr.
New York Knicks Association Edition
New York Knicks Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
New York Knicks Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Sko til mindre børn
Genanvendte materialer
Nike Team Hustle D 12
Sko til mindre børn
449,90 kr.
Ja
Ja Nike-basketballshorts (35,5 cm) til mænd
Ja
Nike-basketballshorts (35,5 cm) til mænd
749,90 kr.
Indiana Pacers Icon Edition
Indiana Pacers Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Indiana Pacers Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Chicago Bulls Courtside
Chicago Bulls Courtside Jordan Dri-FIT NBA-træningsshorts i mesh til mænd
Genanvendte materialer
Chicago Bulls Courtside
Jordan Dri-FIT NBA-træningsshorts i mesh til mænd
549,90 kr.
Kobe
Kobe Nike Dri-FIT Pullover-basketballhættetrøje til mænd
Genanvendte materialer
Kobe
Nike Dri-FIT Pullover-basketballhættetrøje til mænd
649,90 kr.
Nike Everyday Elevated
Nike Everyday Elevated Crewstrømper (3 par)
Nike Everyday Elevated
Crewstrømper (3 par)
149,90 kr.
Kobe
Kobe Dri-FIT-basketballshorts til mænd
Genanvendte materialer
Kobe
Dri-FIT-basketballshorts til mænd
449,90 kr.
Boston Celtics Icon Edition
Boston Celtics Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Boston Celtics Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Nike
Nike Basketball-T-shirt til mænd
Nike
Basketball-T-shirt til mænd
329,90 kr.
Nike
Nike Dri-FIT-basketballhættetrøje til større børn
Nike
Dri-FIT-basketballhættetrøje til større børn
399,90 kr.
Nike Rival
Nike Rival Sports-bh med indlæg og ultrahøjt støtteniveau til kvinder
Bestseller
Nike Rival
Sports-bh med indlæg og ultrahøjt støtteniveau til kvinder
679,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Løstsiddende T-shirt til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
Løstsiddende T-shirt til kvinder
279,90 kr.
Nikes DNA
Nikes DNA Basketballshorts (12,5 cm) til større børn
Bestseller
Nikes DNA
Basketballshorts (12,5 cm) til større børn
299,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
Bestseller
Nike Pro Sculpt
Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
479,90 kr.
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Basketballsko
LeBron Witness 9
Basketballsko
879,90 kr.
Kobe IX Elite Low Protro
Kobe IX Elite Low Protro Basketballsko
Kobe IX Elite Low Protro
Basketballsko
1.549 kr.
Los Angeles Lakers Icon Edition
Los Angeles Lakers Icon Edition Nike NBA Swingman-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Los Angeles Lakers Icon Edition
Nike NBA Swingman-shorts til mænd
529,90 kr.
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Practice-basketballtrøje i mesh til mænd
Genanvendte materialer
Nike Standard Issue
Practice-basketballtrøje i mesh til mænd
329,90 kr.
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Golden State Warriors Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Golden State Warriors Association Edition
Golden State Warriors Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Golden State Warriors Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Cykelshorts (7,5 cm) med mellemhøj talje til kvinder
Bestseller
Nike Pro
Cykelshorts (7,5 cm) med mellemhøj talje til kvinder
239,90 kr.
USA Practice
USA Practice Nike-basketball-T-shirt til mænd
Genanvendte materialer
USA Practice
Nike-basketball-T-shirt til mænd
249,90 kr.
Spain Practice
Spain Practice Nike Dri-FIT-basketball-T-shirt til mænd
Genanvendte materialer
Spain Practice
Nike Dri-FIT-basketball-T-shirt til mænd
249,90 kr.
New York Knicks Association Edition
New York Knicks Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
New York Knicks Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Sko til mindre børn
Genanvendte materialer
Nike Team Hustle D 12
Sko til mindre børn
449,90 kr.
Ja
Ja Nike-basketballshorts (35,5 cm) til mænd
Ja
Nike-basketballshorts (35,5 cm) til mænd
749,90 kr.
Indiana Pacers Icon Edition
Indiana Pacers Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Indiana Pacers Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Chicago Bulls Courtside
Chicago Bulls Courtside Jordan Dri-FIT NBA-træningsshorts i mesh til mænd
Genanvendte materialer
Chicago Bulls Courtside
Jordan Dri-FIT NBA-træningsshorts i mesh til mænd
549,90 kr.
Kobe
Kobe Nike Dri-FIT Pullover-basketballhættetrøje til mænd
Genanvendte materialer
Kobe
Nike Dri-FIT Pullover-basketballhættetrøje til mænd
649,90 kr.
Nike Everyday Elevated
Nike Everyday Elevated Crewstrømper (3 par)
Nike Everyday Elevated
Crewstrømper (3 par)
149,90 kr.
Kobe
Kobe Dri-FIT-basketballshorts til mænd
Genanvendte materialer
Kobe
Dri-FIT-basketballshorts til mænd
449,90 kr.
Boston Celtics Icon Edition
Boston Celtics Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Boston Celtics Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Nike
Nike Basketball-T-shirt til mænd
Nike
Basketball-T-shirt til mænd
329,90 kr.
Nike
Nike Dri-FIT-basketballhættetrøje til større børn
Nike
Dri-FIT-basketballhættetrøje til større børn
399,90 kr.