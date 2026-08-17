  1. Basketball
    2. /
  2. Beklædning
    3. /
  3. Overdele og T-shirts
    4. /
  4. Trøjer

Kvinder Basketball Trøjer

(13)
Los Angeles Lakers Association Edition
Los Angeles Lakers Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Los Angeles Lakers Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23 Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje
Genanvendte materialer
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje
779,90 kr.
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Golden State Warriors Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
A'ja Wilson Las Vegas Aces
A'ja Wilson Las Vegas Aces Nike Dri-FIT WNBA Victory-trøje
Genanvendte materialer
A'ja Wilson Las Vegas Aces
Nike Dri-FIT WNBA Victory-trøje
749,90 kr.
Golden State Warriors Association Edition
Golden State Warriors Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Golden State Warriors Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Boston Celtics Icon Edition
Boston Celtics Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Boston Celtics Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition Nike Dri-FIT WNBA Rebel-spillertrøje
Genanvendte materialer
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Nike Dri-FIT WNBA Rebel-spillertrøje
699,90 kr.
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Minnesota Timberwolves Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Boston Celtics Association Edition
Boston Celtics Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Boston Celtics Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition Nike Dri-FIT WNBA Rebel-spillertrøje
Genanvendte materialer
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition
Nike Dri-FIT WNBA Rebel-spillertrøje
699,90 kr.
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition Nike Dri-FIT WNBA Rebel-spillertrøje
Genanvendte materialer
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
Nike Dri-FIT WNBA Rebel-spillertrøje
699,90 kr.
WNBA Legends
WNBA Legends Nike Basketball-trøje
Genanvendte materialer
WNBA Legends
Nike Basketball-trøje
599,90 kr.
LeBron James Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
LeBron James Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23 Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje
Genanvendte materialer
LeBron James Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje
29% rabat