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Basketball Sko

KD19
KD19 Basketballsko
KD19
Basketballsko
1.199 kr.
Giannis Freak 8 "Buckitos"
Giannis Freak 8 "Buckitos" Basketballsko
Giannis Freak 8 "Buckitos"
Basketballsko
849,90 kr.
Book 2 "Tigers"
Book 2 "Tigers" Basketballsko
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Book 2 "Tigers"
Basketballsko
1.199 kr.
Caitlin 1 "Caitlin Blue"
Caitlin 1 "Caitlin Blue" Basketballsko
Kommer snart
Caitlin 1 "Caitlin Blue"
Basketballsko
1.049 kr.
"LET ELLER SLIDSTÆRK – SABRINA 4 ER DET BEDSTE FRA BEGGE VERDENER."
"LET ELLER SLIDSTÆRK – SABRINA 4 ER DET BEDSTE FRA BEGGE VERDENER."
– Sabrina Ionescu
Sabrina 4
Sabrina 4 Basketballsko
Lige landet
Sabrina 4
Basketballsko
979,90 kr.
A'Two "Pinkies Up"
A'Two "Pinkies Up" A'ja Wilson-basketballsko
A'Two "Pinkies Up"
A'ja Wilson-basketballsko
1.049 kr.
LeBron XXIII
LeBron XXIII Basketballsko
+3
Lige landet
LeBron XXIII
Basketballsko
1.499 kr.
Ja 3 "Animal Pack"
Ja 3 "Animal Pack" Basketballsko
Ja 3 "Animal Pack"
Basketballsko
999,90 kr.
Kobe III Low Protro
Kobe III Low Protro Basketballsko til mænd
Kobe III Low Protro
Basketballsko til mænd
1.399 kr.
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Basketballsko
+1
LeBron Witness 9
Basketballsko
799,90 kr.
Nike Precision 8 Low
Nike Precision 8 Low Basketballsko til mænd
Nike Precision 8 Low
Basketballsko til mænd
549,90 kr.
Nike S.T. Charge
Nike S.T. Charge Basketballsko
Nike S.T. Charge
Basketballsko
979,90 kr.
Nike G.T. Cut Academy 2
Nike G.T. Cut Academy 2 Basketballsko
Nike G.T. Cut Academy 2
Basketballsko
749,90 kr.
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Basketballsko
Giannis Immortality 5
Basketballsko
679,90 kr.
Giannis Freak 8 LX
Giannis Freak 8 LX Basketballsko
Kommer snart
Giannis Freak 8 LX
Basketballsko
949,90 kr.
A'Two "White Label LX"
A'Two "White Label LX" A'ja Wilson-basketballsko
Lige landet
A'Two "White Label LX"
A'ja Wilson-basketballsko
1.199 kr.
Kobe III Protro
Kobe III Protro Basketballsko
Fås i SNKRS
Kobe III Protro
Basketballsko
1.399 kr.
Kobe VIII
Kobe VIII Basketballsko til større børn
Fås i SNKRS
Kobe VIII
Basketballsko til større børn
999,90 kr.
Kobe 9 Low Protro
Kobe 9 Low Protro Basketballsko
Kobe 9 Low Protro
Basketballsko
1.349 kr.
Book 2 "Sunburst"
Book 2 "Sunburst" Basketballsko
Book 2 "Sunburst"
Basketballsko
1.149 kr.
Kobe IX Elite Low Protro
Kobe IX Elite Low Protro Basketballsko
Kobe IX Elite Low Protro
Basketballsko
1.549 kr.
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Basketballsko
LeBron Witness 9
Basketballsko
879,90 kr.
Kobe V
Kobe V Basketballsko til større børn
Kobe V
Basketballsko til større børn
879,90 kr.
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama" Basketballsko
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Basketballsko
1.499 kr.