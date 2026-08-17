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Højtaljet Træning og fitness Shorts

(29)
Nike Universa
Nike Universa Højtaljede cykelshorts (13 cm) uden sømme foran til kvinder
Bestseller
Nike Universa
Højtaljede cykelshorts (13 cm) uden sømme foran til kvinder
529,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
349,90 kr.
Nike One
Nike One Caprileggings med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Caprileggings med høj talje til kvinder
329,90 kr.
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Shorts (13 cm) til kvinder
NikeSKIMS Studio Stretch
Shorts (13 cm) til kvinder
529,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro 2-i-1-shorts til kvinder
Bestseller
Nike Pro
2-i-1-shorts til kvinder
319,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Matte
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Højtaljede cykelshorts (18 cm) til kvinder
NikeSKIMS Matte
Højtaljede cykelshorts (18 cm) til kvinder
549,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
Lige landet
Nike Zenvy
Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
479,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT 2-i-1-shorts med høj talje til kvinder (7,5 cm)
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT 2-i-1-shorts med høj talje til kvinder (7,5 cm)
399,90 kr.
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT-cykelshorts (20 cm) med høj talje og lommer til kvinder (Maternity)
Genanvendte materialer
Nike (M) One
Dri-FIT-cykelshorts (20 cm) med høj talje og lommer til kvinder (Maternity)
249,90 kr.
Nike One
Nike One Dri-FIT-cykelshorts (13 cm) til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike One
Dri-FIT-cykelshorts (13 cm) til større børn (piger)
199,90 kr.
NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Shine
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
319,90 kr.
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Nike Pro Seamless
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
319,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Shorts med høj talje (8 cm) til kvinder
NikeSKIMS Matte
Shorts med høj talje (8 cm) til kvinder
549,90 kr.
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bonded-cykelshorts (18 cm) med mellemhøj talje til kvinder
NikeSKIMS Satin Shine
Bonded-cykelshorts (18 cm) med mellemhøj talje til kvinder
549,90 kr.
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
349,90 kr.
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Shorts (5 cm) til kvinder
NikeSKIMS Studio Stretch
Shorts (5 cm) til kvinder
529,90 kr.
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Shorts (13 cm) til kvinder
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Shorts (13 cm) til kvinder
479,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Matte
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Shorts med print og høj talje til kvinder (7,6 cm)
NikeSKIMS Matte
Shorts med print og høj talje til kvinder (7,6 cm)
549,90 kr.
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cykelshorts med høj talje til kvinder (7,6 cm)
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Cykelshorts med høj talje til kvinder (7,6 cm)
319,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Shorts med print til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Matte
Shorts med print til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
Nike One
Nike One Vævede Dri-FIT-træningsshorts med høj talje til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike One
Vævede Dri-FIT-træningsshorts med høj talje til større børn (piger)
199,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Nike Zenvy
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
449,90 kr.
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-shorts til større børn (piger)
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-shorts til større børn (piger)
279,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
349,90 kr.
Nike Universa
Nike Universa Højtaljede cykelshorts (20 cm) uden sømme foran til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Universa
Højtaljede cykelshorts (20 cm) uden sømme foran til kvinder
27% rabat
Nike One
Nike One Vævede Dri-FIT-træningsshorts med høj talje til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike One
Vævede Dri-FIT-træningsshorts med høj talje til større børn (piger)
199,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Nike Zenvy
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
449,90 kr.
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-shorts til større børn (piger)
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-shorts til større børn (piger)
279,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
349,90 kr.
Nike Universa
Nike Universa Højtaljede cykelshorts (20 cm) uden sømme foran til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Universa
Højtaljede cykelshorts (20 cm) uden sømme foran til kvinder
27% rabat