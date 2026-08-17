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Højtaljet Træning og fitness Bukser og tights

Nike Universa
Nike Universa Højtaljede cykelshorts (13 cm) uden sømme foran til kvinder
Bestseller
Nike Universa
Højtaljede cykelshorts (13 cm) uden sømme foran til kvinder
529,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
349,90 kr.
Nike Universa
Nike Universa Højtaljede leggings i 7/8-længde uden søm foran til kvinder
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Genanvendte materialer
Nike Universa
Højtaljede leggings i 7/8-længde uden søm foran til kvinder
799,90 kr.
Nike Universa
Nike Universa Leggings med høj talje i fuld længde uden søm foran til kvinder
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Bestseller
Nike Universa
Leggings med høj talje i fuld længde uden søm foran til kvinder
799,90 kr.
Nike One
Nike One Caprileggings med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Caprileggings med høj talje til kvinder
329,90 kr.
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT-cykelshorts (20 cm) med høj talje og lommer til kvinder (Maternity)
Genanvendte materialer
Nike (M) One
Dri-FIT-cykelshorts (20 cm) med høj talje og lommer til kvinder (Maternity)
249,90 kr.
Nike One
Nike One Højtaljede leggings med svaj til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Højtaljede leggings med svaj til kvinder
449,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Caprileggings med høj talje til kvinder
Bestseller
Nike Zenvy
Caprileggings med høj talje til kvinder
679,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings med høj talje og svaj uden søm foran til kvinder
Nike Zenvy
Leggings med høj talje og svaj uden søm foran til kvinder
799,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
Bestseller
Nike Zenvy
Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
479,90 kr.
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Shorts (13 cm) til kvinder
NikeSKIMS Studio Stretch
Shorts (13 cm) til kvinder
529,90 kr.
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
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Genanvendte materialer
Nike One Seamless Front
Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
379,90 kr.
Nike One
Nike One Dri-FIT-leggings med svaj til piger
Genanvendte materialer
Nike One
Dri-FIT-leggings med svaj til piger
249,90 kr.
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Højtaljede leggings med høj talje (66 cm) til kvinder
NikeSKIMS Satin Shine
Højtaljede leggings med høj talje (66 cm) til kvinder
979,90 kr.
Nike One
Nike One Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
399,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Matte
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Tætsiddende leggings med høj talje og svaj til kvinder
NikeSKIMS Matte
Tætsiddende leggings med høj talje og svaj til kvinder
1.099 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings med høj talje i fuld længde uden søm foran til kvinder
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Nike Zenvy
Leggings med høj talje i fuld længde uden søm foran til kvinder
749,90 kr.
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Leggings med høj talje (66 cm) til kvinder
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Leggings med høj talje (66 cm) til kvinder
779,90 kr.
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Løstsiddende Dri-FIT Tearaway-bukser med høj talje til kvinder
Bestseller
Nike 24.7 PerfectStretch
Løstsiddende Dri-FIT Tearaway-bukser med høj talje til kvinder
979,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Højtaljede cykelshorts (18 cm) til kvinder
NikeSKIMS Matte
Højtaljede cykelshorts (18 cm) til kvinder
549,90 kr.
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings i 7/8-længde med høj talje til kvinder
Nike Pro Seamless
Leggings i 7/8-længde med høj talje til kvinder
399,90 kr.
Nike One
Nike One Shorts (13 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Shorts (13 cm) til kvinder
249,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
Bestseller
Nike Pro Sculpt
Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
479,90 kr.