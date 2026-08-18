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Højtaljet Shorts

(45)
ACG "Chamo Camo"
ACG "Chamo Camo" Dri-FIT-trailløbeshorts med indershorts (10 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
ACG "Chamo Camo"
Dri-FIT-trailløbeshorts med indershorts (10 cm) til kvinder
549,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje og lommer til kvinder
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Nike Swift
Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje og lommer til kvinder
479,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT 2-i-1-shorts med høj talje til kvinder (7,5 cm)
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Nike Pro Sculpt
Dri-FIT 2-i-1-shorts med høj talje til kvinder (7,5 cm)
399,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT-løbeshorts (18 cm) med høj talje til kvinder
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Nike Swift
Dri-FIT-løbeshorts (18 cm) med høj talje til kvinder
479,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Højtaljede cykelshorts (18 cm) til kvinder
NikeSKIMS Matte
Højtaljede cykelshorts (18 cm) til kvinder
549,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro 2-i-1-shorts til kvinder
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Nike Pro
2-i-1-shorts til kvinder
319,90 kr.
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-i-1-løbeshorts med høj talje til kvinder
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Nike Flow
Dri-FIT 2-i-1-løbeshorts med høj talje til kvinder
329,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder (13 cm)
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Nike Pro Sculpt
Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder (13 cm)
349,90 kr.
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Dri-FIT-tennisshorts til kvinder
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NikeCourt Ace Advantage
Dri-FIT-tennisshorts til kvinder
529,90 kr.
Nike One
Nike One Dri-FIT-cykelshorts (13 cm) til større børn (piger)
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Nike One
Dri-FIT-cykelshorts (13 cm) til større børn (piger)
199,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
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Nike Zenvy
Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
479,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
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Nike Tempo
Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
279,90 kr.
Nike One
Nike One Caprileggings med høj talje til kvinder
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Nike One
Caprileggings med høj talje til kvinder
329,90 kr.
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Nike Pro Seamless
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
319,90 kr.
Nike One
Nike One Vævede Dri-FIT-træningsshorts med høj talje til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike One
Vævede Dri-FIT-træningsshorts med høj talje til større børn (piger)
199,90 kr.
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Shorts (5 cm) til kvinder
NikeSKIMS Studio Stretch
Shorts (5 cm) til kvinder
529,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
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Nike Zenvy
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
449,90 kr.
Nike Universa
Nike Universa Højtaljede cykelshorts (13 cm) uden sømme foran til kvinder
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Nike Universa
Højtaljede cykelshorts (13 cm) uden sømme foran til kvinder
529,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Shorts med print og høj talje til kvinder (7,6 cm)
NikeSKIMS Matte
Shorts med print og høj talje til kvinder (7,6 cm)
549,90 kr.
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
319,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cykelshorts med høj talje til kvinder (7,6 cm)
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Cykelshorts med høj talje til kvinder (7,6 cm)
319,90 kr.
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Shorts (13 cm) til kvinder
NikeSKIMS Studio Stretch
Shorts (13 cm) til kvinder
529,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Matte
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT-cykelshorts (20 cm) med høj talje og lommer til kvinder (Maternity)
Genanvendte materialer
Nike (M) One
Dri-FIT-cykelshorts (20 cm) med høj talje og lommer til kvinder (Maternity)
249,90 kr.
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Vævede shorts til piger
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Nike Sportswear Club
Vævede shorts til piger
299,90 kr.
NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Shine
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Shorts med høj talje (8 cm) til kvinder
NikeSKIMS Matte
Shorts med høj talje (8 cm) til kvinder
549,90 kr.
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bonded-cykelshorts (18 cm) med mellemhøj talje til kvinder
NikeSKIMS Satin Shine
Bonded-cykelshorts (18 cm) med mellemhøj talje til kvinder
549,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder (15 cm)
Genanvendte materialer
Jordan Sport
Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder (15 cm)
379,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Matte
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Shorts (13 cm) til kvinder
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Shorts (13 cm) til kvinder
479,90 kr.
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Shorts med print til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Matte
Shorts med print til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
329,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-shorts med høj talje og print til kvinder (13 cm)
Genanvendte materialer
Jordan Sport
Dri-FIT-shorts med høj talje og print til kvinder (13 cm)
329,90 kr.
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT-trailløbeshorts med indershorts (10 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike ACG
Dri-FIT-trailløbeshorts med indershorts (10 cm) til kvinder
529,90 kr.
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-shorts til større børn (piger)
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-shorts til større børn (piger)
279,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
349,90 kr.
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Jordan Sport Essentials
Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder (13 cm)
299,90 kr.
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Cykelshorts (13 cm) med høj talje til kvinder
Nike Sportswear Classic
Cykelshorts (13 cm) med høj talje til kvinder
199,90 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Træningsshorts med sweatshirtstof til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike Sportswear
Træningsshorts med sweatshirtstof til større børn (piger)
449,90 kr.
Nike Universa
Nike Universa Højtaljede cykelshorts (20 cm) uden sømme foran til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Universa
Højtaljede cykelshorts (20 cm) uden sømme foran til kvinder
27% rabat
Nike Sportswear
Nike Sportswear Højtaljede shorts (5 cm) til kvinder
Nike Sportswear
Højtaljede shorts (5 cm) til kvinder
25% rabat
Nike Swift
Nike Swift Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
27% rabat
NikeCourt Court-kollektionen
NikeCourt Court-kollektionen Dri-FIT-tennisshorts med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
NikeCourt Court-kollektionen
Dri-FIT-tennisshorts med høj talje til kvinder
28% rabat
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Vævede shorts til piger
Genanvendte materialer
Nike Sportswear Club
Vævede shorts til piger
299,90 kr.
NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Shine
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Shorts med høj talje (8 cm) til kvinder
NikeSKIMS Matte
Shorts med høj talje (8 cm) til kvinder
549,90 kr.
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bonded-cykelshorts (18 cm) med mellemhøj talje til kvinder
NikeSKIMS Satin Shine
Bonded-cykelshorts (18 cm) med mellemhøj talje til kvinder
549,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder (15 cm)
Genanvendte materialer
Jordan Sport
Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder (15 cm)
379,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Matte
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless Shorts (13 cm) til kvinder
NikeSKIMS Ribbed Seamless
Shorts (13 cm) til kvinder
479,90 kr.
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Shorts med print til kvinder (13 cm)
NikeSKIMS Matte
Shorts med print til kvinder (13 cm)
549,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
329,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-shorts med høj talje og print til kvinder (13 cm)
Genanvendte materialer
Jordan Sport
Dri-FIT-shorts med høj talje og print til kvinder (13 cm)
329,90 kr.
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT-trailløbeshorts med indershorts (10 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike ACG
Dri-FIT-trailløbeshorts med indershorts (10 cm) til kvinder
529,90 kr.
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-shorts til større børn (piger)
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-shorts til større børn (piger)
279,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
349,90 kr.
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Jordan Sport Essentials
Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder (13 cm)
299,90 kr.
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Cykelshorts (13 cm) med høj talje til kvinder
Nike Sportswear Classic
Cykelshorts (13 cm) med høj talje til kvinder
199,90 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Træningsshorts med sweatshirtstof til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike Sportswear
Træningsshorts med sweatshirtstof til større børn (piger)
449,90 kr.
Nike Universa
Nike Universa Højtaljede cykelshorts (20 cm) uden sømme foran til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Universa
Højtaljede cykelshorts (20 cm) uden sømme foran til kvinder
27% rabat
Nike Sportswear
Nike Sportswear Højtaljede shorts (5 cm) til kvinder
Nike Sportswear
Højtaljede shorts (5 cm) til kvinder
25% rabat
Nike Swift
Nike Swift Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
27% rabat
NikeCourt Court-kollektionen
NikeCourt Court-kollektionen Dri-FIT-tennisshorts med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
NikeCourt Court-kollektionen
Dri-FIT-tennisshorts med høj talje til kvinder
28% rabat