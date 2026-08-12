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Vægtløftning Shorts

(19)
Nike Universa
Nike Universa Højtaljede cykelshorts (13 cm) uden sømme foran til kvinder
Bestseller
Nike Universa
Højtaljede cykelshorts (13 cm) uden sømme foran til kvinder
529,90 kr.
Nike Unlimited
Nike Unlimited Alsidige Dri-FIT-shorts (18 cm) uden for til mænd
Genanvendte materialer
Nike Unlimited
Alsidige Dri-FIT-shorts (18 cm) uden for til mænd
449,90 kr.
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts (13 cm) med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro 365
Shorts (13 cm) med mellemhøj talje til kvinder
239,90 kr.
Nike One
Nike One Højtaljede Dri-FIT-2-in-1-shorts (7,5 cm) til kvinder
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Nike One
Højtaljede Dri-FIT-2-in-1-shorts (7,5 cm) til kvinder
329,90 kr.
Nike Pro-træning
Nike Pro-træning Dri-FIT-shorts (15 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nike Pro-træning
Dri-FIT-shorts (15 cm) til mænd
399,90 kr.
Nike One
Nike One Caprileggings med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Caprileggings med høj talje til kvinder
329,90 kr.
Nike One
Nike One Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
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Nike One
Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
299,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-Fit-fitnessshorts til mænd
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-Fit-fitnessshorts til mænd
279,90 kr.
Nike One
Nike One Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Genanvendte materialer
Nike One
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
219,90 kr.
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-i-1-shorts med mellemhøj talje (7,5 cm) til kvinder
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Nike One
Dri-FIT 2-i-1-shorts med mellemhøj talje (7,5 cm) til kvinder
329,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Cykelshorts (7,5 cm) med mellemhøj talje til kvinder
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Nike Pro
Cykelshorts (7,5 cm) med mellemhøj talje til kvinder
239,90 kr.
Nike One
Nike One Dri-FIT-shorts med mellemhøj talje og indershorts (8 cm) til kvinder
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Nike One
Dri-FIT-shorts med mellemhøj talje og indershorts (8 cm) til kvinder
299,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Lange Dri-Fit-fitnessshorts til mænd
Genanvendte materialer
Nike Pro
Lange Dri-Fit-fitnessshorts til mænd
279,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
329,90 kr.
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts (20,5 cm) til kvinder
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Nike Pro 365
Shorts (20,5 cm) til kvinder
249,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cykelshorts med høj talje til kvinder (7,6 cm)
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Cykelshorts med høj talje til kvinder (7,6 cm)
319,90 kr.
Nike Universa
Nike Universa Højtaljede cykelshorts (20 cm) uden sømme foran til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Universa
Højtaljede cykelshorts (20 cm) uden sømme foran til kvinder
27% rabat
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts (13 cm) til kvinder (plus size)
Genanvendte materialer
Nike Pro 365
Shorts (13 cm) til kvinder (plus size)
22% rabat
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
26% rabat