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Basketball Trøjer

(68)
Los Angeles Lakers Association Edition
Los Angeles Lakers Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Los Angeles Lakers Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23 Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje
Genanvendte materialer
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje
779,90 kr.
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman-trøje til mænd
Genanvendte materialer
Boston Celtics Statement Edition
Jordan Dri-FIT NBA Swingman-trøje til mænd
779,90 kr.
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Chicago Bulls Icon Edition
Chicago Bulls Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Chicago Bulls Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition Nike NBA Swingman-trøje til større børn (drenge)
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
Nike NBA Swingman-trøje til større børn (drenge)
649,90 kr.
Golden State Warriors Association Edition
Golden State Warriors Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Golden State Warriors Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Miami Heat Association Edition
Miami Heat Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Miami Heat Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition Nike NBA Swingman-trøje til større børn
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Nike NBA Swingman-trøje til større børn
649,90 kr.
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 "Victor Wembanyama"
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 "Victor Wembanyama" Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje
Genanvendte materialer
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 "Victor Wembanyama"
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje
779,90 kr.
Los Angeles Lakers Icon Edition
Los Angeles Lakers Icon Edition Nike NBA Swingman-trøje til større børn
Los Angeles Lakers Icon Edition
Nike NBA Swingman-trøje til større børn
649,90 kr.
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Golden State Warriors Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Toronto Raptors Icon Edition
Toronto Raptors Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Toronto Raptors Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition Nike NBA Swingman-trøje til større børn
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition
Nike NBA Swingman-trøje til større børn
649,90 kr.
New Orleans Pelicans Icon Edition
New Orleans Pelicans Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
New Orleans Pelicans Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Indiana Pacers Icon Edition
Indiana Pacers Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Indiana Pacers Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Los Angeles Lakers Association Edition
Los Angeles Lakers Association Edition Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Los Angeles Lakers Association Edition
Nike Dri-FIT ADV NBA Authentic-spillertrøje til mænd
1.499 kr.
Denver Nuggets Association Edition
Denver Nuggets Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Denver Nuggets Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
New York Knicks Association Edition
New York Knicks Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
New York Knicks Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Boston Celtics Icon Edition
Boston Celtics Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Boston Celtics Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Oklahoma City Thunder Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
A'ja Wilson Las Vegas Aces
A'ja Wilson Las Vegas Aces Nike Dri-FIT WNBA Victory-trøje
Genanvendte materialer
A'ja Wilson Las Vegas Aces
Nike Dri-FIT WNBA Victory-trøje
749,90 kr.
Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 2022/23 Association Edition
Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 2022/23 Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 2022/23 Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Denver Nuggets Icon Edition
Denver Nuggets Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Denver Nuggets Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Miami Heat Icon Edition
Miami Heat Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Lige landet
Miami Heat Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Slovenien
Slovenien Jordan Limited Jersey Road-trøje til mænd
Lige landet
Slovenien
Jordan Limited Jersey Road-trøje til mænd
679,90 kr.
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition Nike Dri-FIT WNBA Rebel-spillertrøje
Genanvendte materialer
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Nike Dri-FIT WNBA Rebel-spillertrøje
699,90 kr.
Orlando Magic
Orlando Magic Dri-FIT NBA Swingman-trøje til mænd
Genanvendte materialer
Orlando Magic
Dri-FIT NBA Swingman-trøje til mænd
779,90 kr.
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Minnesota Timberwolves Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Phoenix Suns Icon Edition
Phoenix Suns Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje
Genanvendte materialer
Phoenix Suns Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje
779,90 kr.
Dallas Mavericks Icon Edition
Dallas Mavericks Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Dallas Mavericks Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23 Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje
Genanvendte materialer
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje
779,90 kr.
Boston Celtics Association Edition
Boston Celtics Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Boston Celtics Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
USAB Limited Road
USAB Limited Road Nike Basketball-trøje til mænd
Genanvendte materialer
USAB Limited Road
Nike Basketball-trøje til mænd
799,90 kr.
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,95 kr.
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Devin Booker Phoenix Suns 2023/24 Association Edition
Devin Booker Phoenix Suns 2023/24 Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Devin Booker Phoenix Suns 2023/24 Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Nike Dri-FIT Swingman-trøje til større børn
Boston Celtics Statement Edition
Nike Dri-FIT Swingman-trøje til større børn
699,90 kr.
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition Nike Dri-FIT WNBA Rebel-spillertrøje
Genanvendte materialer
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition
Nike Dri-FIT WNBA Rebel-spillertrøje
699,90 kr.
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition Nike Dri-FIT WNBA Rebel-spillertrøje
Genanvendte materialer
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
Nike Dri-FIT WNBA Rebel-spillertrøje
699,90 kr.
Trae Young Atlanta Hawks 2023/24 City Edition
Trae Young Atlanta Hawks 2023/24 City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-trøje til større børn
Trae Young Atlanta Hawks 2023/24 City Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-trøje til større børn
699,95 kr.
San Antonio Spurs Association Edition
San Antonio Spurs Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
San Antonio Spurs Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Cleveland Cavaliers Icon Edition
Cleveland Cavaliers Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Cleveland Cavaliers Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Minnesota Timberwolves Association Edition
Minnesota Timberwolves Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Minnesota Timberwolves Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
WNBA Legends
WNBA Legends Nike Basketball-trøje
Genanvendte materialer
WNBA Legends
Nike Basketball-trøje
599,90 kr.
Greece Limited Road
Greece Limited Road Nike Basketball-trøje til mænd
Genanvendte materialer
Greece Limited Road
Nike Basketball-trøje til mænd
799,90 kr.
Indiana Pacers Association Edition
Indiana Pacers Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Indiana Pacers Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Los Angeles Lakers City Edition
Los Angeles Lakers City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Los Angeles Lakers City Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Miami Heat Icon Edition
Miami Heat Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Lige landet
Miami Heat Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Slovenien
Slovenien Jordan Limited Jersey Road-trøje til mænd
Lige landet
Slovenien
Jordan Limited Jersey Road-trøje til mænd
679,90 kr.
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition Nike Dri-FIT WNBA Rebel-spillertrøje
Genanvendte materialer
Caitlin Clark Indiana Fever 2026 Rebel Edition
Nike Dri-FIT WNBA Rebel-spillertrøje
699,90 kr.
Orlando Magic
Orlando Magic Dri-FIT NBA Swingman-trøje til mænd
Genanvendte materialer
Orlando Magic
Dri-FIT NBA Swingman-trøje til mænd
779,90 kr.
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Minnesota Timberwolves Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Phoenix Suns Icon Edition
Phoenix Suns Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje
Genanvendte materialer
Phoenix Suns Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje
779,90 kr.
Dallas Mavericks Icon Edition
Dallas Mavericks Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Dallas Mavericks Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23 Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje
Genanvendte materialer
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje
779,90 kr.
Boston Celtics Association Edition
Boston Celtics Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Boston Celtics Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
USAB Limited Road
USAB Limited Road Nike Basketball-trøje til mænd
Genanvendte materialer
USAB Limited Road
Nike Basketball-trøje til mænd
799,90 kr.
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,95 kr.
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Devin Booker Phoenix Suns 2023/24 Association Edition
Devin Booker Phoenix Suns 2023/24 Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Devin Booker Phoenix Suns 2023/24 Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Nike Dri-FIT Swingman-trøje til større børn
Boston Celtics Statement Edition
Nike Dri-FIT Swingman-trøje til større børn
699,90 kr.
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition Nike Dri-FIT WNBA Rebel-spillertrøje
Genanvendte materialer
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition
Nike Dri-FIT WNBA Rebel-spillertrøje
699,90 kr.
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition Nike Dri-FIT WNBA Rebel-spillertrøje
Genanvendte materialer
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
Nike Dri-FIT WNBA Rebel-spillertrøje
699,90 kr.
Trae Young Atlanta Hawks 2023/24 City Edition
Trae Young Atlanta Hawks 2023/24 City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-trøje til større børn
Trae Young Atlanta Hawks 2023/24 City Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-trøje til større børn
699,95 kr.
San Antonio Spurs Association Edition
San Antonio Spurs Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
San Antonio Spurs Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Cleveland Cavaliers Icon Edition
Cleveland Cavaliers Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Cleveland Cavaliers Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Minnesota Timberwolves Association Edition
Minnesota Timberwolves Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Minnesota Timberwolves Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
WNBA Legends
WNBA Legends Nike Basketball-trøje
Genanvendte materialer
WNBA Legends
Nike Basketball-trøje
599,90 kr.
Greece Limited Road
Greece Limited Road Nike Basketball-trøje til mænd
Genanvendte materialer
Greece Limited Road
Nike Basketball-trøje til mænd
799,90 kr.
Indiana Pacers Association Edition
Indiana Pacers Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Indiana Pacers Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Los Angeles Lakers City Edition
Los Angeles Lakers City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Los Angeles Lakers City Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.