  1. Basketball
    2. /
  2. Beklædning

Basketball Beklædning

(353)
Ja
Ja Basketball-T-shirt til mænd
Ja
Basketball-T-shirt til mænd
399,90 kr.
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Basketballoverdel uden ærmer til mænd
Ja Standard Issue
Basketballoverdel uden ærmer til mænd
479,90 kr.
Kobe
Kobe Nike Dri-FIT-basketball-T-shirt til mænd
Genanvendte materialer
Kobe
Nike Dri-FIT-basketball-T-shirt til mænd
379,90 kr.
Kobe
Kobe Nike-basketballbukser til mænd
Genanvendte materialer
Kobe
Nike-basketballbukser til mænd
1.049 kr.
"LET ELLER SLIDSTÆRK – SABRINA 4 ER DET BEDSTE FRA BEGGE VERDENER."
"LET ELLER SLIDSTÆRK – SABRINA 4 ER DET BEDSTE FRA BEGGE VERDENER."
– Sabrina Ionescu
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike-basketballtrøje til mænd
KD x NOCTA
Nike-basketballtrøje til mænd
879,90 kr.
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike 2-i-1-shorts til mænd
Genanvendte materialer
KD x NOCTA
Nike 2-i-1-shorts til mænd
679,90 kr.
Ja
Ja Basketballhættetrøje til mænd
Ja
Basketballhættetrøje til mænd
1.149 kr.
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Oversized basketballbukser i børstet, tungt materiale til mænd
Nike Standard Issue
Oversized basketballbukser i børstet, tungt materiale til mænd
799,90 kr.
Kobe
Kobe Nike-basketballjakke til mænd
Genanvendte materialer
Kobe
Nike-basketballjakke til mænd
1.399 kr.
Nikes DNA
Nikes DNA Dri-FIT-basketballshorts (20 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nikes DNA
Dri-FIT-basketballshorts (20 cm) til mænd
379,90 kr.
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike-hættetrøje til mænd
KD x NOCTA
Nike-hættetrøje til mænd
979,90 kr.
Los Angeles Lakers Association Edition
Los Angeles Lakers Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Los Angeles Lakers Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23 Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje
Genanvendte materialer
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje
779,90 kr.
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman-trøje til mænd
Genanvendte materialer
Boston Celtics Statement Edition
Jordan Dri-FIT NBA Swingman-trøje til mænd
779,90 kr.
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Nike DNA Academy
Nike DNA Academy Dri-FIT-basketballshorts (20 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nike DNA Academy
Dri-FIT-basketballshorts (20 cm) til mænd
249,90 kr.
San Antonio Spurs Icon Edition
San Antonio Spurs Icon Edition Nike NBA Swingman-shorts til mænd
Genanvendte materialer
San Antonio Spurs Icon Edition
Nike NBA Swingman-shorts til mænd
529,90 kr.
Nike Crossover
Nike Crossover Dri-FIT-basketballshorts (12,5 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Crossover
Dri-FIT-basketballshorts (12,5 cm) til kvinder
399,90 kr.
Nike
Nike Dri-FIT Game Classic-basketballshorts (25 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nike
Dri-FIT Game Classic-basketballshorts (25 cm) til mænd
299,90 kr.
USA Practice
USA Practice Nike-basketball-T-shirt til mænd
Genanvendte materialer
USA Practice
Nike-basketball-T-shirt til mænd
249,90 kr.
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Practice-basketballtrøje i mesh til mænd
Genanvendte materialer
Nike Standard Issue
Practice-basketballtrøje i mesh til mænd
329,90 kr.
Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT-basketballshorts i mesh til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Essential
Dri-FIT-basketballshorts i mesh til kvinder
249,90 kr.
Nikes DNA
Nikes DNA Basketballshorts (12,5 cm) til større børn
Bestseller
Nikes DNA
Basketballshorts (12,5 cm) til større børn
299,90 kr.
Golden State Warriors Association Edition
Golden State Warriors Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Golden State Warriors Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
A'ja Wilson
A'ja Wilson Basketballtanktop til kvinder
Genanvendte materialer
A'ja Wilson
Basketballtanktop til kvinder
329,90 kr.
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Golden State Warriors Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Spain Practice
Spain Practice Nike Dri-FIT-basketball-T-shirt til mænd
Genanvendte materialer
Spain Practice
Nike Dri-FIT-basketball-T-shirt til mænd
249,90 kr.
Boston Celtics Icon Edition
Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Boston Celtics Icon Edition
Nike NBA Swingman-shorts til mænd
529,90 kr.
Los Angeles Lakers Icon Edition
Los Angeles Lakers Icon Edition Nike NBA Swingman-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Los Angeles Lakers Icon Edition
Nike NBA Swingman-shorts til mænd
529,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Løstsiddende T-shirt til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
Løstsiddende T-shirt til kvinder
279,90 kr.
KD x NOCTA
KD x NOCTA Kortærmet T-shirt til mænd
KD x NOCTA
Kortærmet T-shirt til mænd
399,90 kr.
New York Knicks Association Edition
New York Knicks Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
New York Knicks Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition Nike NBA Swingman-trøje til større børn (drenge)
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
Nike NBA Swingman-trøje til større børn (drenge)
649,90 kr.
KD x NOCTA
KD x NOCTA Langærmet Nike-basislagsoverdel til mænd
KD x NOCTA
Langærmet Nike-basislagsoverdel til mænd
479,90 kr.
Nike Everyday
Nike Everyday Cushioned Crew-strømper til børn (3 par)
Bestseller
Nike Everyday
Cushioned Crew-strømper til børn (3 par)
99,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Cykelshorts (7,5 cm) med mellemhøj talje til kvinder
Bestseller
Nike Pro
Cykelshorts (7,5 cm) med mellemhøj talje til kvinder
239,90 kr.
Nike Rival
Nike Rival Sports-bh med indlæg og ultrahøjt støtteniveau til kvinder
Bestseller
Nike Rival
Sports-bh med indlæg og ultrahøjt støtteniveau til kvinder
679,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
Bestseller
Nike Pro Sculpt
Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
479,90 kr.
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Therma-FIT-basketballbukser med åbne manchetter til mænd
Genanvendte materialer
Nike Standard Issue
Therma-FIT-basketballbukser med åbne manchetter til mænd
679,90 kr.
Miami Heat Icon Edition
Miami Heat Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Lige landet
Miami Heat Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Ja
Ja Dri-FIT-basketballshorts til mænd (20 cm)
Lige landet
Ja
Dri-FIT-basketballshorts til mænd (20 cm)
379,90 kr.
Slovenien
Slovenien Jordan Limited Jersey Road-trøje til mænd
Lige landet
Slovenien
Jordan Limited Jersey Road-trøje til mænd
679,90 kr.
Ja
Ja Nike-basketballshorts (35,5 cm) til mænd
Ja
Nike-basketballshorts (35,5 cm) til mænd
749,90 kr.
Indiana Pacers Icon Edition
Indiana Pacers Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Indiana Pacers Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Chicago Bulls Courtside
Chicago Bulls Courtside Jordan Dri-FIT NBA-træningsshorts i mesh til mænd
Genanvendte materialer
Chicago Bulls Courtside
Jordan Dri-FIT NBA-træningsshorts i mesh til mænd
549,90 kr.
Kobe
Kobe Nike Dri-FIT Pullover-basketballhættetrøje til mænd
Genanvendte materialer
Kobe
Nike Dri-FIT Pullover-basketballhættetrøje til mænd
649,90 kr.
Nike Everyday Elevated
Nike Everyday Elevated Crewstrømper (3 par)
Nike Everyday Elevated
Crewstrømper (3 par)
149,90 kr.
Kobe
Kobe Dri-FIT-basketballshorts til mænd
Genanvendte materialer
Kobe
Dri-FIT-basketballshorts til mænd
449,90 kr.
A'ja Wilson
A'ja Wilson Basketballtanktop til kvinder
Genanvendte materialer
A'ja Wilson
Basketballtanktop til kvinder
329,90 kr.
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Golden State Warriors Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Spain Practice
Spain Practice Nike Dri-FIT-basketball-T-shirt til mænd
Genanvendte materialer
Spain Practice
Nike Dri-FIT-basketball-T-shirt til mænd
249,90 kr.
Boston Celtics Icon Edition
Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Boston Celtics Icon Edition
Nike NBA Swingman-shorts til mænd
529,90 kr.
Los Angeles Lakers Icon Edition
Los Angeles Lakers Icon Edition Nike NBA Swingman-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Los Angeles Lakers Icon Edition
Nike NBA Swingman-shorts til mænd
529,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Løstsiddende T-shirt til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
Løstsiddende T-shirt til kvinder
279,90 kr.
KD x NOCTA
KD x NOCTA Kortærmet T-shirt til mænd
KD x NOCTA
Kortærmet T-shirt til mænd
399,90 kr.
New York Knicks Association Edition
New York Knicks Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
New York Knicks Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition Nike NBA Swingman-trøje til større børn (drenge)
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
Nike NBA Swingman-trøje til større børn (drenge)
649,90 kr.
KD x NOCTA
KD x NOCTA Langærmet Nike-basislagsoverdel til mænd
KD x NOCTA
Langærmet Nike-basislagsoverdel til mænd
479,90 kr.
Nike Everyday
Nike Everyday Cushioned Crew-strømper til børn (3 par)
Bestseller
Nike Everyday
Cushioned Crew-strømper til børn (3 par)
99,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Cykelshorts (7,5 cm) med mellemhøj talje til kvinder
Bestseller
Nike Pro
Cykelshorts (7,5 cm) med mellemhøj talje til kvinder
239,90 kr.
Nike Rival
Nike Rival Sports-bh med indlæg og ultrahøjt støtteniveau til kvinder
Bestseller
Nike Rival
Sports-bh med indlæg og ultrahøjt støtteniveau til kvinder
679,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
Bestseller
Nike Pro Sculpt
Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
479,90 kr.
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Therma-FIT-basketballbukser med åbne manchetter til mænd
Genanvendte materialer
Nike Standard Issue
Therma-FIT-basketballbukser med åbne manchetter til mænd
679,90 kr.
Miami Heat Icon Edition
Miami Heat Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Lige landet
Miami Heat Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Ja
Ja Dri-FIT-basketballshorts til mænd (20 cm)
Lige landet
Ja
Dri-FIT-basketballshorts til mænd (20 cm)
379,90 kr.
Slovenien
Slovenien Jordan Limited Jersey Road-trøje til mænd
Lige landet
Slovenien
Jordan Limited Jersey Road-trøje til mænd
679,90 kr.
Ja
Ja Nike-basketballshorts (35,5 cm) til mænd
Ja
Nike-basketballshorts (35,5 cm) til mænd
749,90 kr.
Indiana Pacers Icon Edition
Indiana Pacers Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Indiana Pacers Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Chicago Bulls Courtside
Chicago Bulls Courtside Jordan Dri-FIT NBA-træningsshorts i mesh til mænd
Genanvendte materialer
Chicago Bulls Courtside
Jordan Dri-FIT NBA-træningsshorts i mesh til mænd
549,90 kr.
Kobe
Kobe Nike Dri-FIT Pullover-basketballhættetrøje til mænd
Genanvendte materialer
Kobe
Nike Dri-FIT Pullover-basketballhættetrøje til mænd
649,90 kr.
Nike Everyday Elevated
Nike Everyday Elevated Crewstrømper (3 par)
Nike Everyday Elevated
Crewstrømper (3 par)
149,90 kr.
Kobe
Kobe Dri-FIT-basketballshorts til mænd
Genanvendte materialer
Kobe
Dri-FIT-basketballshorts til mænd
449,90 kr.
Relaterede historier