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Basketball Shorts

(77)
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike 2-i-1-shorts til mænd
Genanvendte materialer
KD x NOCTA
Nike 2-i-1-shorts til mænd
679,90 kr.
Nikes DNA
Nikes DNA Dri-FIT-basketballshorts (20 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nikes DNA
Dri-FIT-basketballshorts (20 cm) til mænd
379,90 kr.
San Antonio Spurs Icon Edition
San Antonio Spurs Icon Edition Nike NBA Swingman-shorts til mænd
Genanvendte materialer
San Antonio Spurs Icon Edition
Nike NBA Swingman-shorts til mænd
529,90 kr.
Nike DNA Academy
Nike DNA Academy Dri-FIT-basketballshorts (20 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nike DNA Academy
Dri-FIT-basketballshorts (20 cm) til mænd
249,90 kr.
Nike
Nike Dri-FIT Game Classic-basketballshorts (25 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nike
Dri-FIT Game Classic-basketballshorts (25 cm) til mænd
299,90 kr.
Kobe
Kobe 2-i-1-basketballshorts til mænd
Genanvendte materialer
Kobe
2-i-1-basketballshorts til mænd
749,90 kr.
Chicago Bulls Association Edition
Chicago Bulls Association Edition Nike NBA Swingman-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Chicago Bulls Association Edition
Nike NBA Swingman-shorts til mænd
529,90 kr.
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike-jerseyshorts til mænd
Genanvendte materialer
KD x NOCTA
Nike-jerseyshorts til mænd
599,90 kr.
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Basketballshorts (15 cm) til mænd
Ja Standard Issue
Basketballshorts (15 cm) til mænd
529,90 kr.
Ja
Ja Nike-basketballshorts (35,5 cm) til mænd
Ja
Nike-basketballshorts (35,5 cm) til mænd
749,90 kr.
Kobe
Kobe Dri-FIT-basketballshorts til mænd
Genanvendte materialer
Kobe
Dri-FIT-basketballshorts til mænd
449,90 kr.
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Basketballshorts (13 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nike Standard Issue
Basketballshorts (13 cm) til mænd
399,90 kr.
Nike Crossover
Nike Crossover Dri-FIT-basketballshorts (12,5 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Crossover
Dri-FIT-basketballshorts (12,5 cm) til kvinder
399,90 kr.
Dallas Mavericks
Dallas Mavericks Nike NBA Swingman-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Dallas Mavericks
Nike NBA Swingman-shorts til mænd
529,90 kr.
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Basketballshorts i mesh (13 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Ja Standard Issue
Basketballshorts i mesh (13 cm) til mænd
449,90 kr.
Nikes DNA
Nikes DNA Basketballshorts (12,5 cm) til større børn
Bestseller
Nikes DNA
Basketballshorts (12,5 cm) til større børn
299,90 kr.
Los Angeles Lakers Icon Edition
Los Angeles Lakers Icon Edition Nike NBA Swingman-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Los Angeles Lakers Icon Edition
Nike NBA Swingman-shorts til mænd
529,90 kr.
Book Standard Issue
Book Standard Issue Shorts til mænd
Book Standard Issue
Shorts til mænd
879,90 kr.
Dallas Mavericks Icon Edition
Dallas Mavericks Icon Edition Nike NBA Swingman-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Dallas Mavericks Icon Edition
Nike NBA Swingman-shorts til mænd
529,90 kr.
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Therma-FIT-basketballshorts i fleece (13 cm) til mænd
Nike Standard Issue
Therma-FIT-basketballshorts i fleece (13 cm) til mænd
479,90 kr.
Boston Celtics Icon Edition
Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Boston Celtics Icon Edition
Nike NBA Swingman-shorts til mænd
529,90 kr.
Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT-basketballshorts i mesh til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Essential
Dri-FIT-basketballshorts i mesh til kvinder
249,90 kr.
Nike Crossover
Nike Crossover Dri-FIT-basketballshorts til større børn
Genanvendte materialer
Nike Crossover
Dri-FIT-basketballshorts til større børn
189,90 kr.
Los Angeles Lakers Courtside
Los Angeles Lakers Courtside Jordan Dri-FIT NBA-træningsshorts i mesh til mænd
Genanvendte materialer
Los Angeles Lakers Courtside
Jordan Dri-FIT NBA-træningsshorts i mesh til mænd
549,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Cykelshorts (7,5 cm) med mellemhøj talje til kvinder
Bestseller
Nike Pro
Cykelshorts (7,5 cm) med mellemhøj talje til kvinder
239,90 kr.
Ja
Ja Dri-FIT-basketballshorts til mænd (20 cm)
Lige landet
Ja
Dri-FIT-basketballshorts til mænd (20 cm)
379,90 kr.
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Dri-FIT-basketballshorts i french terry-fleece (20 cm) til mænd
Lige landet
Nike Standard Issue
Dri-FIT-basketballshorts i french terry-fleece (20 cm) til mænd
529,90 kr.
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Therma-FIT-basketballshorts i fleece (35 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nike Standard Issue
Therma-FIT-basketballshorts i fleece (35 cm) til mænd
529,90 kr.
A'ja Wilson
A'ja Wilson Dri-FIT-basketballshorts (10 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
A'ja Wilson
Dri-FIT-basketballshorts (10 cm) til kvinder
399,90 kr.
Kobe
Kobe Basketballshorts til mænd
Genanvendte materialer
Kobe
Basketballshorts til mænd
749,90 kr.
WNBA Legends
WNBA Legends Nike Basketball-fleeceshorts
WNBA Legends
Nike Basketball-fleeceshorts
529,90 kr.
A'ja Wilson
A'ja Wilson Dri-FIT-basketballshorts
Genanvendte materialer
A'ja Wilson
Dri-FIT-basketballshorts
479,90 kr.
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts (13 cm) med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro 365
Shorts (13 cm) med mellemhøj talje til kvinder
239,90 kr.
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Practice-basketballshorts i mesh (13 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nike Standard Issue
Practice-basketballshorts i mesh (13 cm) til mænd
399,90 kr.
Milwaukee Bucks Icon Edition
Milwaukee Bucks Icon Edition Nike NBA Swingman-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Milwaukee Bucks Icon Edition
Nike NBA Swingman-shorts til mænd
529,90 kr.
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Practice-basketballshorts i mesh (13 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nike Standard Issue
Practice-basketballshorts i mesh (13 cm) til mænd
329,90 kr.
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Dri-FIT-basketballshorts til mænd (15 cm)
Genanvendte materialer
Nike Standard Issue
Dri-FIT-basketballshorts til mænd (15 cm)
449,90 kr.
Nike Classic
Nike Classic Dri-FIT-basketballshorts (20 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nike Classic
Dri-FIT-basketballshorts (20 cm) til mænd
379,90 kr.
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-shorts til mænd
529,90 kr.
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Dri-FIT-basketballshorts i mesh (13 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nike Standard Issue
Dri-FIT-basketballshorts i mesh (13 cm) til mænd
399,90 kr.
Chicago Bulls Courtside
Chicago Bulls Courtside Jordan Dri-FIT NBA-træningsshorts i mesh til mænd
Genanvendte materialer
Chicago Bulls Courtside
Jordan Dri-FIT NBA-træningsshorts i mesh til mænd
549,90 kr.
Phoenix Suns Icon Edition
Phoenix Suns Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Phoenix Suns Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-shorts til mænd
529,90 kr.
Boston Celtics Courtside
Boston Celtics Courtside Jordan Dri-FIT NBA-træningsshorts i mesh til mænd
Genanvendte materialer
Boston Celtics Courtside
Jordan Dri-FIT NBA-træningsshorts i mesh til mænd
549,90 kr.
Chicago Bulls Icon Edition
Chicago Bulls Icon Edition Nike NBA Swingman-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Chicago Bulls Icon Edition
Nike NBA Swingman-shorts til mænd
529,90 kr.
Golden State Warriors 2024/25 Swingman Icon Edition
Golden State Warriors 2024/25 Swingman Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Replica-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Golden State Warriors 2024/25 Swingman Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Replica-shorts til mænd
529,90 kr.
Kobe
Kobe Basketballshorts til større børn
Kobe
Basketballshorts til større børn
549,90 kr.
Nike WNBA 30th
Nike WNBA 30th WNBA Flow Mesh-shorts
Nike WNBA 30th
WNBA Flow Mesh-shorts
529,90 kr.
Boston Celtics
Boston Celtics Nike NBA Swingman-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Boston Celtics
Nike NBA Swingman-shorts til mænd
529,90 kr.
Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers Nike NBA Swingman-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Los Angeles Lakers
Nike NBA Swingman-shorts til mænd
529,90 kr.
Milwaukee Bucks
Milwaukee Bucks Nike NBA Swingman-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Milwaukee Bucks
Nike NBA Swingman-shorts til mænd
529,90 kr.
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Dri-FIT-basketballshorts i mesh (13 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nike Standard Issue
Dri-FIT-basketballshorts i mesh (13 cm) til mænd
25% rabat
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts (20,5 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro 365
Shorts (20,5 cm) til kvinder
28% rabat
Nike Crossover
Nike Crossover Dri-FIT-basketballshorts (12,5 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Crossover
Dri-FIT-basketballshorts (12,5 cm) til kvinder
28% rabat
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman-basketballshorts til mænd
Genanvendte materialer
Boston Celtics Statement Edition
Jordan Dri-FIT NBA Swingman-basketballshorts til mænd
529,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Y2K-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Jordan Sport
Dri-FIT Y2K-shorts til mænd
329,90 kr.
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman Jordan Dri-FIt NBA-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman
Jordan Dri-FIt NBA-shorts til mænd
529,90 kr.
Jordan Sport Quai 54
Jordan Sport Quai 54 Dri-FIT-shorts til mænd
Jordan Sport Quai 54
Dri-FIT-shorts til mænd
379,90 kr.
Jordan
Jordan Vævede Dri-FIT Diamond-shorts til større børn
Lige landet
Jordan
Vævede Dri-FIT Diamond-shorts til større børn
329,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-shorts med høj talje og print til kvinder (13 cm)
Genanvendte materialer
Jordan Sport
Dri-FIT-shorts med høj talje og print til kvinder (13 cm)
329,90 kr.
Jordan
Jordan Brooklyn-shorts i vasket french terry til større børn
Lige landet
Jordan
Brooklyn-shorts i vasket french terry til større børn
249,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Diamond-shorts i mesh til mænd
Bestseller
Jordan Sport
Dri-FIT Diamond-shorts i mesh til mænd
379,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-shorts i mesh til mænd
Genanvendte materialer
Jordan Sport
Dri-FIT-shorts i mesh til mænd
299,90 kr.
Jordan
Jordan Diamond-shorts i mesh til mænd
Genanvendte materialer
Jordan
Diamond-shorts i mesh til mænd
399,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Meshhorts til kvinder
Jordan Sport
Meshhorts til kvinder
299,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond-shorts (10 cm) med Dri-FIT-teknologi til kvinder
Genanvendte materialer
Jordan Sport
Diamond-shorts (10 cm) med Dri-FIT-teknologi til kvinder
449,90 kr.
Jordan Dri-FIT Sport
Jordan Dri-FIT Sport Diamond-shorts
Genanvendte materialer
Jordan Dri-FIT Sport
Diamond-shorts
399,95 kr.
Jordan
Jordan Dri-FIT Diamond-sportsshorts til større børn
Jordan
Dri-FIT Diamond-sportsshorts til større børn
279,90 kr.
Jordan
Jordan Tie Dye-meshshorts til større børn
Jordan
Tie Dye-meshshorts til større børn
379,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond-shorts (10 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Jordan Sport
Diamond-shorts (10 cm) til kvinder
379,90 kr.
Jordan Essentials
Jordan Essentials Dri-FIT Brazil Diamond-shorts i mesh til større børn
Jordan Essentials
Dri-FIT Brazil Diamond-shorts i mesh til større børn
329,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts (13 cm) til kvinder
Jordan Sport
Shorts (13 cm) til kvinder
299,90 kr.
Luka Dončić
Luka Dončić Dri-FIT Diamond-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Luka Dončić
Dri-FIT Diamond-shorts til mænd
449,90 kr.
Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers Nike NBA Swingman-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Los Angeles Lakers
Nike NBA Swingman-shorts til mænd
529,90 kr.
Milwaukee Bucks
Milwaukee Bucks Nike NBA Swingman-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Milwaukee Bucks
Nike NBA Swingman-shorts til mænd
529,90 kr.
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Dri-FIT-basketballshorts i mesh (13 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nike Standard Issue
Dri-FIT-basketballshorts i mesh (13 cm) til mænd
25% rabat
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts (20,5 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro 365
Shorts (20,5 cm) til kvinder
28% rabat
Nike Crossover
Nike Crossover Dri-FIT-basketballshorts (12,5 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Crossover
Dri-FIT-basketballshorts (12,5 cm) til kvinder
28% rabat
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman-basketballshorts til mænd
Genanvendte materialer
Boston Celtics Statement Edition
Jordan Dri-FIT NBA Swingman-basketballshorts til mænd
529,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Y2K-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Jordan Sport
Dri-FIT Y2K-shorts til mænd
329,90 kr.
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman Jordan Dri-FIt NBA-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman
Jordan Dri-FIt NBA-shorts til mænd
529,90 kr.
Jordan Sport Quai 54
Jordan Sport Quai 54 Dri-FIT-shorts til mænd
Jordan Sport Quai 54
Dri-FIT-shorts til mænd
379,90 kr.
Jordan
Jordan Vævede Dri-FIT Diamond-shorts til større børn
Lige landet
Jordan
Vævede Dri-FIT Diamond-shorts til større børn
329,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-shorts med høj talje og print til kvinder (13 cm)
Genanvendte materialer
Jordan Sport
Dri-FIT-shorts med høj talje og print til kvinder (13 cm)
329,90 kr.
Jordan
Jordan Brooklyn-shorts i vasket french terry til større børn
Lige landet
Jordan
Brooklyn-shorts i vasket french terry til større børn
249,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Diamond-shorts i mesh til mænd
Bestseller
Jordan Sport
Dri-FIT Diamond-shorts i mesh til mænd
379,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-shorts i mesh til mænd
Genanvendte materialer
Jordan Sport
Dri-FIT-shorts i mesh til mænd
299,90 kr.
Jordan
Jordan Diamond-shorts i mesh til mænd
Genanvendte materialer
Jordan
Diamond-shorts i mesh til mænd
399,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Meshhorts til kvinder
Jordan Sport
Meshhorts til kvinder
299,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond-shorts (10 cm) med Dri-FIT-teknologi til kvinder
Genanvendte materialer
Jordan Sport
Diamond-shorts (10 cm) med Dri-FIT-teknologi til kvinder
449,90 kr.
Jordan Dri-FIT Sport
Jordan Dri-FIT Sport Diamond-shorts
Genanvendte materialer
Jordan Dri-FIT Sport
Diamond-shorts
399,95 kr.
Jordan
Jordan Dri-FIT Diamond-sportsshorts til større børn
Jordan
Dri-FIT Diamond-sportsshorts til større børn
279,90 kr.
Jordan
Jordan Tie Dye-meshshorts til større børn
Jordan
Tie Dye-meshshorts til større børn
379,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond-shorts (10 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Jordan Sport
Diamond-shorts (10 cm) til kvinder
379,90 kr.
Jordan Essentials
Jordan Essentials Dri-FIT Brazil Diamond-shorts i mesh til større børn
Jordan Essentials
Dri-FIT Brazil Diamond-shorts i mesh til større børn
329,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts (13 cm) til kvinder
Jordan Sport
Shorts (13 cm) til kvinder
299,90 kr.
Luka Dončić
Luka Dončić Dri-FIT Diamond-shorts til mænd
Genanvendte materialer
Luka Dončić
Dri-FIT Diamond-shorts til mænd
449,90 kr.