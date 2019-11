Løberute

Sådan kommer du i gang med at løbe

Hvis du blot behøvede at tage dine sko på og løbe ud ad døren, ville du ikke læse dette. Hør: Vi ved, at hvis du aldrig har løbet, eller du er kommet ud af din rutine, så kan det være overvældende at trække i skoene til første løb.

Men sådan behøver det ikke at være, siger den globale Head Coach for Nike Running, Chris Bennett. "Det sværeste er ikke at gøre første løb færdigt, men at starte det. Når du accepterer det, bliver alt lettere."

For Coach Bennet handler det om at dele ud af de gode råd til at løbe, og det er, hvad vi er her for. Her er en liste over ting — praktiske og mentale — der hjælper dig med at blive klar til dit første løb.