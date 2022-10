Træningsprogram til halvmaraton

Halvmaraton er en glimrende distance, der udfordrer dig og hylder dig som løber og atlet. Du kommer til at arbejde på at blive stærkere ved at opbygge udholdenhed med lange løb og restitutionsløb. Og du kommer til at arbejde med at udvikle din hastighed ved at prøve kræfter med mange forskellige, sjove hastighedsløb.

Denne halvmaratonplan på 14 uger hjælper dig med at nå startlinjen, så du selv kan løbe til mållinjen. Målet er ikke kun at gøre dig stærkere og hurtigere, men også klogere. Vi tror, at man skal være en god træner for at blive en bedre atlet.

Alle træningsløb i denne plan har et tilhørende guidet løb, som du kan finde i Nike Run Club-appen. Du har mulighed for at løbe med nogle af de bedste trænere og atleter hver dag i denne plan.

Vi ses ved startlinjen!