Prioritér dig selv først

At passe på dig selv, uanset hvad, har aldrig været mere vigtigt end lige nu.

Vi har alle tid til at passe på os selv. Hvad der går galt for nogle mennesker er, at prioritere andre ting frem for træning, som fx at prioritere tid på deres telefoner. Hvis vi ser på din dag, har du så ikke brugt 20, 30 eller 40 minutter på Instagram, Facebook, sms, internettet eller andre ting, hvor du er distraheret og ufokuseret?



Så i stedet for at sige det, der forhindrer dig i at træne, er "Jeg har ikke tid", prøv at sige "Jeg prioriterer ikke at træne". Dermed kan du selv bestemme, hvordan du vil bruge din tid og gøre træning til en prioritet. For at kunne gøre det, bør den tid, du vil bruge på at træne, ikke kunne diskuteres. Inden du siger, at du ikke kan prioritere træning, at du først lige skal prioritere dit arbejde eller dine børn, skal du vide dette: Du gør alle en bjørnetjeneste ved ikke at passe på dig selv. Træning har vist sig at have både mentale og fysiske fordele, og det gør dig til en bedre medarbejder og en bedre forælder. Den hjælper med at gøre dig til den bedste version af dig selv.



For virkelig at ændre dine mønstre og ændre dit liv, skal du elske dig selv nok til at tage beslutningen om at prioritere self-care. Prøv at sige til dig selv: "Jeg er vigtig. Jeg er det værd. I dag vil jeg bruge den tid, jeg er på Instagram, til at træne". På lang sigt vil det give dig større tilfredsstillelse end det at finde ud af, hvad din gamle kollega eller en popstjerne laver. Beslut dig til, at i morgen vil du bruge mindre distraherende tid på telefonen og prioritere din træning i stedet. Du fortjener det.